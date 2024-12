«J’irai rigoler avec lui plus tard» : les confidences d’un ancien joueur de Ligue 1 sur son père condamné pour recel de cadavre avant de se suicider

Ancien joueur de Lorient et Rennes, Enzo Le Fée, qui a rejoint l’AS Rome l’été dernier, est revenu sur sa relation avant son père, incarcéré pour recel de cadavre avant de se suicider.

Sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille. Notamment en-dehors des terrains. Après ses débuts à Lorient, où il a été formé, puis une saison à Rennes, Enzo Le Fée (24 ans) a quitté la Bretagne, l'été dernier, pour rejoindre l’Italie et l’AS Rome, qui a déboursé 23 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une nouvelle étape dans la carrière du milieu de terrain, promis à un grand avenir depuis son enfance malgré une jeunesse passée loin de son père emprisonné.

Pendant près de 6 minutes, Enzo Le Fée s'est confié sur l'histoire tragique de son père, condamné pour "recel de cadavre" et qui n'a pas supporté la sortie de prison...





Avec beaucoup de recul, il revient sur toute cette période





Alors qu’il suivait sa formation avec Lorient, son père, qui «a tout fait» pour qu’il aille dans le monde du football, a été incarcéré pour recel de cadavre après avoir aidé deux amis à faire disparaître un corps. Mais cela n’a pas empêché Enzo Le Fée de nouer un lien fort avec lui et de lui rendre régulièrement visite en prison. «À chaque fois que j’arrivais au parloir, il y avait deux ou trois potes à lui qui passaient derrière en disant ‘le futur, le futur’. Donc je savais déjà qu’il parlait beaucoup de moi à l’intérieur», a-t-il expliqué dans une vidéo pour Free Foot.

«s’il a fait ça, c'est qu’il se sent mieux là-haut»

Et même s’il était derrière les barreaux, Jérémy Le Fée a suivi attentivement l’évolution de son fils, regardant ses matchs à la télévision. «Et après, j’ai réussi à arriver dans le monde professionnel donc il a pu voir les matchs en direct et là ça a pris une proportion encore plus grande parce que toute la prison se mettait à regarder le match. Dès que je venais, ça venait me voir et ça me parlait. Je n’étais pas forcément vu comme une star, mais j’étais plus vu comme le fils de Jérémy», a ajouté Enzo Le Fée.

Après plusieurs années en détention, son père a été libéré et c’est tout naturellement qu’il l’a aidé à se réinsérer dans un monde qui avait évolué. «Un truc hyper con, mais quand il sort, on va au McDo, on est dans le drive et je paye avec mon téléphone. Lui, il pète un plomb et me dit ‘attends tu viens de faire quoi là'. Je lui explique que maintenant tu peux payer avec ton téléphone», s’est remémoré le joueur, qui avait également pris «le temps de lui ouvrir un compte» bancaire.

Mais en avril 2021, rattrapé par son passé, il a fini par se suicider «pour ne pas payer ces mecs parce qu’il ne pouvait pas et ne voulait pas me demander de le faire». «Pour moi, s’il a fait ça, c'est qu’il se sent mieux là-haut et j’irai rigoler avec lui plus tard, quand je le rejoindrai», a lâché Enzo Le Fée. Mais avant il a encore beaucoup de choses à faire dans le monde du football.