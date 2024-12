Kickboxing : la carte complète du Glory Collision 7 avec Rico Verhoven et trois Français en lice

Ce samedi à Arnhem (Pays-Bas) a lieu le Glory Collision 7, grand événement de kickboxing. Rico Verhoeven, la grande star du moment, sera présent tout comme trois Français à suivre.

C’est toujours un événement. Ce samedi 7 décembre, au Gelredome d’Arnhem aux Pays-Bas, le multiple champion de kickboxing Rico Verhoeven affrontera Levi Rigters pour la ceinture incontestée de la division reine (poids lourds) lors du Glory Collision 7.

Les deux néerlandais, surnommés le King et le Prince, s’étaient croisés en finale du Tournoi à 8 en mars dernier et «Rico» l’avait emporté. Autant dire que ce combat, en main event de la soirée évidemment, sera attendu et très suivi.

Lors de cette soirée, il y aura trois combattants Français : Pascal Touré, Sofian Laidouni et la petite pépite Rami Deghir. Après deux victoires en 2024, il aura fort à faire face au n°2 mondial Serkan Ozcaglayan. En cas de succès, les portes d’un combat pour la ceinture s'ouvrira.

La carte principale

Rico Verhoeven vs Levi Rigters

Tarik Khbabez vs Donegi Abena

Bahram Rajadzadeh vs Daniel Stefanovski

Sergej Maslobojev vs Stefan Latescu

Pascal Touré vs Cem Caceres Aygun

Sofian Laidouni vs Inotu Inacu

Mory Kromah vs Milos Cvjeticanin

La Carte préliminaire

Tayfun Ozcan vs Younes Smaili

Serkan Ozcaglayan vs Ramy Deghir

Endy Semeleer vs Jay Overeem

Oleg Pryimachov vs Abderrahman Barkouch

Ayoub Bourass vs Anass Ahmidouch

La carte préliminaire sera diffusée en direct à partir de 17h sur Youtube (Glory) et la carte principale à partir de 19h sur DAZN.