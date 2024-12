MCB Tour Championship Mauritius 2024 : prize money, participants, lieux… Tout savoir sur le tournoi des légendes de golf

Du jeudi 6 au dimanche 10 décembre, l'Île Maurice la 13e édition du MCB Tour Championship, la dernière étape du tournoi des légendes de golf. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Où et quand se déroule ce tournoi ?

Cette finale du Legends Tour a lieu sur les greens du Legend Golf Course et du Links Golf Course de Constance Belle Mare Plage. La compétition a lieu de jeudi à dimanche.

Qu’est-ce que le Legend Tour ?

Le Legends Tour est une compétition qui réunit des joueurs emblématiques, tels que d’anciens champions de tournois majeurs, des ex-numéros 1 mondiaux ou des icônes de la Ryder Cup. Ce circuit professionnel de golf masculin est exclusivement réservé aux golfeurs de 50 ans et plus.

Quel est le trophée en jeu ?

Les légendes du golf s’affronteront pour décrocher le prestigieux trophée John Jacobs, décerné au golfeur en tête de l’Ordre du Mérite à la fin de chaque saison.

Depuis quand ce tournoi existe-t-il ?

Le MCB Tour Championship est la continuation du Seniors Tour Championship , qui a débuté en 2000 et s'est déroulé dans plusieurs pays (Abou Dhabi, Espagne, Portugal, Bahreïn et Angleterre) avant de déménager à l'île Maurice en 2011.

Qui sont les participants ?

On retrouve Colin Montgomerie, l’un des plus grands golfeurs de l’histoire avec plus de 50 victoires, dont huit titres du Tour européen, Adilson da Silva, qui a remporté deux titres majeurs cette saison pour sept victoires au total, sera également de la partie, ou encore Ian Woosnam, ancien numéro un mondial et intronisé au World Golf Hall of Fame en 2017, honorera l’événement de sa présence. Il y a aussi Peter Baker, champion en titre et vainqueur de l’Ordre du Mérite du Legends Tour. Côté français, on retient la participation de Jean-François Remesy. Un temps annoncé, Jean Van de Velde n’est finalement pas de la partie. La liste des participants est à retrouver ici.

Quel est le prize money ?

Cette compétition propose une dotation exceptionnelle de plus d’un million d’euros.

Pourquoi l’île Maurice accueille-t-elle ce rendez-vous ?

L’Ile Maurice dispose aujourd’hui de 11 parcours de golf de 18 trous et 2 parcours de 9 trous. L’Ile est devenue une destination incontournable du golf.