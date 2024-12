Vendée Globe 2024 : pourquoi Louis Burton a-t-il abandonné ?

Troisième du dernier Vendée Globe, le skipper français Louis Burton a été contraint d’abandonner, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux portes de l’océan Indien.

Cruelle fin d’aventure pour Louis Burton. Troisième de la dernière édition du Vendée Globe, Louis Burton a été contraint à l’abandon, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux portes de l’océan Indien. Après avoir déjà rencontré des problèmes peu après le départ et avoir dû réparer «les fissures de son bateau seul en mer», le navigateur français a été victime d’une «avarie sérieuse sur un élément mécanique du gréement de son Imoca», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Et ce problème ne lui permet plus de manœuvrer son bateau. S’il a tenté de trouver une solution pendant près de dix heures pour réparer, il a fini par jeter l’éponge. «Après une analyse mûrement réfléchie de la situation, et malgré la détermination qui le caractérise, Louis doit se résoudre cette nuit à abandonner la course», ont ajouté les organisateurs.

Louis Burton, qui naviguait en avant d'une dépression et occupait la 16e place du classement général, est désormais en route vers Cape Town (Afrique du Sud), qu’il devrait atteindre vendredi dans le courant de la journée.

Le skipper de Bureau Vallée est le deuxième à se retirer de cette 10e édition de la course autour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance après Maxime Sorel qui avait abandonné seulement cinq jours après le départ des Sables-d’Olonne.