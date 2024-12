Premier League : le derby Everton-Liverpool reporté en raison de la tempête Darragh

La tempête Darragh, à l’origine de nombreuses intempéries en France, provoque également de fortes perturbations en Angleterre. Le derby entre Liverpool et Everton qui devait se jouer en début d’après-midi, a été reporté.

La tempête Darragh joue les trouble-fête pour les fans de sport. A l’origine de nombreuses perturbations en France et outre-Manche, notamment dans les transports, elle empêche également la tenue d'événements sportifs.

Le match de Premier League entre Everton et Liverpool qui devait se tenir ce samedi à 13h30 à Goodison Park à Everton, a été reporté à une date ultérieure.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.





Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs

— Everton (@Everton) December 7, 2024