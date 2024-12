Ligue 1 : le PSG accroché à Auxerre, l'OM, Monaco, Lille et Lyon s'imposent… Ce qu'il faut retenir de la 14e journée

Accroché à Auxerre, le PSG a concédé un deuxième match nul consécutif, alors que Marseille, Monaco, Lille et Lyon sont parvenus à s'imposer. Tout comme Nantes dans le derby face à Rennes.

Lille-Brest : 3-1

Lille étend sa série d’invincibilité. A domicile, le Losc a battu Brest (3-1) grâce notamment à un doublé de Jonathan David. Un succès qui a permis aux Dogues d’enchaîner un quatorzième match sans défaite. Et avec 26 points, les Nordistes restent au pied du podium derrière Marseille et Monaco. À l'inverse, les Brestois ont confirmé leur inconstance depuis le début de la saison. Heureusement pour les Bretons, la Ligue des champions, dans laquelle ils brillent, revient cette semaine avec la réception du PSV Eindhoven.

Auxerre-PSG : 0-0

Nouvel accroc pour le PSG. Le club de la capitale a concédé un nouveau match nul à Auxerre (0-0), comme la semaine précédent contre Nantes (1-1). Malgré une domination extrême et de nombreuses occasions, les hommes de Luis Enrique se sont montrés muets, butant sur le portier auxerrois Donovan Léon. Ils restent tout de même en tête de la Ligue 1 avec 34 points. Même si Monaco l’a emporté, revenant à cinq longueurs. Cela reste malgré tout une bien mauvaise préparation avant le déplacement à Salzbourg (Autriche) en Ligue des champions.

Monaco-Toulouse : 2-0

Après deux revers de suite, Monaco a repris sa marche en avant (et sa deuxième place de Ligue 1 en attendant le match de l’OM) en dominant Toulouse (2-0). Le club de la principauté s'est imposé grâce à des buts de l'Ivoirien Wilfried Singo et du Suisse Breel Embolo, qui a marqué pour la première fois depuis le 27 octobre, seulement son troisième but de la saison. Une soirée presque parfaite pour Adi Hütter, qui a pu gérer les temps de jeu en vue du match de mercredi contre Arsenal en Ligue des champions.

Nice-Le Havre : 2-1

Une bonne bouffée d’oxygène. L’OGC Nice a pris le dessus sur Le Havre (2-1) grâce à des buts de Gaëtan Laborde sur penalty et Badredine Bouanani pour rester confontablement installer dans la première partie du tableau. De leur côté, les Normands, qui ont réduit le score en fin de match par Gautier Lloris, restent engluer dans le bas du classement.

Angers-Lyon : 0-3

L’Olympique lyonnais a confirmé sa bonne dynamique. Le club entraîné par Pierra Sage n’a rencontré aucune difficulté pour s'imposer sur la pelouse d'Angers (0-3). L'Argentin Nicolas Tagliafico a ouvert le score avant que Rayan Cherki ne double la mise et que le Géorgien Georges Mikautadze, victime d’un home jacking dimanche dernier, ne scelle le succès des Rhodaniens, invaincus en Ligue 1 depuis fin septembre.

Et cette victoire est très importante pour les Lyonnais avant un match capital contre Francfort, jeudi, en Ligue Europa, et un déplacement au Parc des Princes pour défier le Paris SG le week-end prochain.

Lens-Montpellier : 2-0

Lens a tenu son rang. Sur leur pelouse, les Sang et Or ont enchaîné un 2e succès consécutif en venant à bout de Montpellier (2-0). Rémy Labeau Lascary a récompensé la bonne première période de son équipe avant que les hommes de Will Still ne profitent d'une erreur de mains de Benjamin Lecomte. Cette victoire permet au club nordiste de rester dans le wagon de tête, alors que Montpellier est toujours bon dernier avec seulement deux succès depuis le début de la saison.

Nantes-Rennes : 1-0

Le derby breton pour Nantes. Une semaine après leur match nul à Paris (1-1), les hommes d'Antoine Kombouaré ont arraché une précieuse victoire contre Rennes (1-0). Et tout s'est joué dans une fin de match très tendue. Alors que Mikayil Faye a été expulsé dans les arrêts de jeu de la première période, Moses Simon a délivré les Canaris d'un magnifique but dans les derniers instants. Christopher Wooh a cru égaliser sur corner, mais son but a été refusé pour une main. Ce succès permet à Nantes de revenir à égalité avec Rennes au classement.

Strasbourg-Reims : 0-0

Pas de vainqueur en Alsace. Strasbourg et Reims se sont quittés sur un match nul à La Meinau (0-0). Chaque équipe a eu des occasions pour marquer, mais elles ne sont pas parvenues à trouver les filets. Avec ce résultat, Strasbourg a mis fin à une série de quatre défaites consécutives, mais n'a plus gagné depuis fin octobre. De son côté, le Stade de Reims n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matchs.

Saint-Etienne-Marseille : 0-2

L'écart était trop important. Meilleure équipe du championnat à l'extérieur, l'OM a confirmé ses bonnes dispostions hors de ses bases, en s'imposant sans vraiment trembler sur la pelouse de Saint-Etienne (0-2). Les Olympiens ont dominé leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu et ont fait la différence avec le premier but sous le maillot marseillais d'Adrien Rabiot et un pénalty converti en deux temps par Mason Greenwood. Et le score aurait pu être plus sévère sans les mulitples arrêts de Gautier Larsonneur. Ce succès permet aux hommes de Roberto de Zerbi de revenir à cinq points du PSG avant la réception de Lille dans une semaine, alors que Saint-Etienne occupe toujours la place de barragiste (16e).