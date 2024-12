Vendée Globe : le deuxième du classement général victime d’une avarie

Deuxième du classement général du Vendée Globe, derrière Charlie Dalin, Sébastien Simon a été victime d’une avarie sur son monocoque avec son foil tribord qui s’est brisé.

Il a été réveillé dans son sommeil. Alors qu’il naviguait dans le sud de l’océan Indien, entre les Kerguelen et le sud de l’Australie, Sébastien Simon a été victime, ce samedi, d’une avarie sur son Imoca Groupe Dubreuil. Le skipper français évoluait dans des conditions météorologiques musclées lorsque son bateau «est parti au tas d’un coup».

Ce dimanche après-midi, la nouvelle est tombée comme une lame : @SebastienSimon_ a cassé le foil tribord de son IMOCA. Une tuile forcément difficile à encaisser pour le skipper de Groupe Dubreuil qui, après des jours de vitesses supersoniques occupait actuellement la deuxième… pic.twitter.com/e25UNxfxMm — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 8, 2024

Il est sorti pour effectuer une inspection de son monocoque et il a rapidement constaté qu’il ne répondait plus de la même manière. Et pour cause, son foil tribord était cassé. «Très vite j’ai compris qu’il s’agissait du foil. Je suis allé vérifier sur le pont et le foil tribord était cassé au niveau du coude, la partie la plus courbée», a confié le Vendéen, dans des propos rapportés par le site du Vendée Globe.

Et si son embarcation n’a pas connu d’autres dégâts majeurs et est toujours dans un bon état, cette avarie est «vraiment très dur à encaisser» pour le dauphin de cette 10e édition derrière Charlie Dalin, qui va «perdre aux alentours de 30% de vitesse». Mais il ne baisse pas les bras et reste motivé pour «aller au bout» à l’entame de cette 5e semaine.

D’autant qu’il parvient à contenir son avance sur Yoann Richomme (3e) ainsi que sur le reste de la flotte et qu’il est conscient que «la course n'est pas finie» et qu'elle peut réserver «encore de très belles surprises». «Ça fait partie du jeu, c’est un sport mécanique. Maintenant il s’agit de rester concentré et de se faire plaisir», a ajouté Sébastien Simon. Car rien n’est joué encore un mois après le départ et tout peut encore arriver tant la route est encore longue.