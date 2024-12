Brésil : l’incroyable procession à genoux de Thiago Silva après le maintien de Fluminense (vidéo)

Après la victoire de Fluminense à Palmeiras (0-1), permettant à son équipe d’assurer son maintien en D1 brésilienne, Thiago Silva a traversé le terrain sur les genoux.

Un énorme soulagement pour Fluminense et Thiago Silva. Grâce à son succès sur le terrain de Palmeiras (0-1), le club de Rio de Janeiro a assuré son maintien en Serie A brésilienne (1re division) au terme d’une saison laborieuse. Et à l’issue de la rencontre, pendant que ses coéquipiers faisaient la fête dans les vestiaires, l’ancien défenseur du PSG (40 ans) a traversé la pelouse sur les genoux avant de se prosterner et de remercier les supporters qui avaient fait le déplacement.

En juillet dernier, «O Monstro», comme il est surnommé, avait fait son retour dans son club formateur à la fin de son contrat avec Chelsea pour l’aider à se maintenir. Et il a grandement contribué au sauvetage de son équipe, qui a finalement terminé à la 13e place synonyme de qualification pour la Copa Sul Americana.

«Cela a été une année très compliquée, six mois très difficiles pour moi, mais maintenant je comprends la mission que j'avais pour venir ici… C’était mon choix. Je ne regrette rien de ce que j’ai fait jusqu’à présent», a-t-il confié au micro de Globo. Et Fluminense devrait pouvoir encore sur son capitaine la saison prochaine.