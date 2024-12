Formule 1 : Pierre Gasly est le premier pilote de l’histoire à ne pas causer le moindre centime de dégâts à sa monoplace

Septième du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, Pierre Gasly a achevé la saison sans causer le moindre centime de dégâts à sa monoplace en 24 courses. Une première dans l’histoire de la Formule 1.

Une véritable prouesse. Et même un petit miracle. Au volant de son Alpine, Pierre Gasly a achevé sa saison, dimanche, avec une très honorable 7e place au Grand Prix d’Abu Dhabi.

Le Français a surtout bouclé les 24 courses présentes au calendrier cette année sans causer le moindre centime de dégâts à sa monoplace. Une performance inédite puisqu’il est le premier pilote de l’histoire de la Formule 1 à réaliser cet exploit.

Pierre makes history as the first F1 driver to have not caused any damage during an entire F1 season pic.twitter.com/QEQ7t6RAFm

— ESPN F1 (@ESPNF1) December 8, 2024