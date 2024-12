NBA : l’exploit historique du Serbe Nikola Jokic avec Denver

Le Serbe des Denver Nuggets Nikola Jokic, qui avait inscrit 56 points samedi 7 décembre à Washington, en a marqué 48 dimanche à Atlanta. Du jamais-vu dans l’histoire de la NBA.

Il a une nouvelle fois confirmé son statut de triple MVP. Star de la NBA, le pivot serbe Nikola Jokic a permis à Denver de se relever après un revers la veille chez les Wizards. Les Nuggets se sont imposés 141-111 contre les Hawks.

Le «Joker», qui avait inscrit 56 points lors de la défaite des Nuggets contre Washington samedi 7 décembre, en a cette fois marqué 48 (14 rebonds, 8 passes), pour totaliser 104 points en 24 heures et laisser Denver dans le vert (12 succès - 10 revers). Personne n’a réussi cela dans un back-to-back (deux matchs en 24 heures) dans l’histoire de la NBA.

There's consistency... there's dominance... and then there's the Joker.





56, 16 and 8 last night



48, 14 and 8 tonight





Nikola Jokić is consistently dominant. pic.twitter.com/b3XZGnS2fZ

— NBA (@NBA) December 9, 2024