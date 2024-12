UFC 310 : combien Ciryl Gane a-t-il touché après sa victoire contre Alexander Volkov ?

Vainqueur par décision partagée d’Alexander Volkov samedi à l’UFC 310, Ciryl Gane est reparti de Las Vegas avec une victoire, une blessure mais aussi un chèque.

Soirée étrange pour Ciryl Gane. Désigné vainqueur sur décision partagée des juges face au Russe Alexander Volkov, lors de l'UFC 310 samedi à Las Vegas, Ciryl Gane n'a pas vécu une soirée idéale pour son retour, quinze mois après son dernier combat. Le «Bon Gamin» s'est même blessé au pied.

«Ce n’est pas seulement le pouce mais également les deux métatarses qui m’ont lâché dès le début du premier round, autant dire qu’il n’y avait plus de pied, mais on n’a pas lâché et fait le combat avec», a-t-il écrit en story Instagram ce lundi.

Le jackpot pour Pantoja

Heureusement, malgré les sifflets après la décision contestée et la blessure au pied, Ciryl Gane est reparti de Las Vegas avec un joli chèque. En effet, selon les chiffres dévoilés par l'UFC, le natif de La Roche sur Yon a touché 360.000 dollars, soit 340.000 euros. De quoi retrouver le sourire malgré tout.

Le jackpot de la soirée a été récolté par le Brésilien Alexandre Pantoja, qui repart avec 3.440.000 dollars (3.405.744 euros) après sa victoire contre le Japonais Kai Asakura pour la défense de sa ceinture.

Le détail des salaires de l’UFC 310

Alexandre Pantoja : 3.440.000 dollars (3.405.744 euros)

Kai Asakura : 1.620.000 dollars (1.532.689 euros)

Shavkat Rakhmonov : 1.115.000 dollars (1.088.047 euros)

Ian Garry : 1.050.000 dollars (993.434 euros)

Vicente Luque : 471.000 dollars (445.638 euros)

Chris Weidman : 421.000 dollars (398.331 euros)

Clay Guida : 371.000 dollars (350.966 euros)

Michael Chiesa : 366.000 dollars (346.212 euros)

Dominick Reyes : 361.000 dollars (341.483 euros)

Ciryl Gane : 360.000 dollars (340.000 euros)

Aljamain Sterling : 320.000 dollars (302.680 euros)

Anthony Smith : 316.000 dollars (298.897 euros)

Alexander Volkov : 311.000 dollars (294.168 euros)

Bryce Mitchell : 216.000 dollars (204.320 euros)

Couronne Gracie : 34.500 dollars (32.636 euros)