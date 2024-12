UFC : Ciryl Gane dévoile une radio de ses fractures au pied après son combat contre Alexander Volkov

Vainqueur d'Alexander Volkov samedi à l'UFC 310, Ciryl Gane avait confié s'être blessé à l'orteil. Ce lundi, le combattant français de MMA a posté une radio révélant plusieurs fractures.

Ce n’est pas une mais trois fractures finalement. Après sa victoire décevante contre Alexander Volkov lors de l’UFC 310, Ciryl Gane a révélé qu’il souffrait de plusieurs fractures au pied après son combat contre le Russe.

Ciryl Gane donne des nouvelles de sa blessure au pied





"Ce n’est pas seulement le pouce, mais également les deux métatarses qui m’ont lâché début du 1er round. Autant dire qu’il n’y avait plus de pied, mais on n’a pas lâché et fait le combat avec."





(via sa story… — La Sueur (@LaSueur_off) December 9, 2024

Le «Bon Gamin» a publié les photos d’une radio montrant des fractures sur deux autres orteils du pied. «Ce n’est pas seulement le pouce mais également les deux métatarses qui m’ont lâché dès le début du premier round, autant dire qu’il n’y avait plus de pied, mais on n’a pas lâché et fait le combat avec», a-t-il écrit en story Instagram.

«Je ne suis pas content de mon combat»

A la T-Mobile Arena de Las Vegas, après son combat (le premier depuis 15 mois), Ciryl Gane était apparu très énervé. «Je me suis mis tout seul en danger, avait-il déclaré après avoir voulu quitter l’octogone sans répondre aux questions. Je ne suis pas content de mon combat. Je ne me cherche pas d'excuse, mais je me suis blessé aux orteils dans les premières secondes.»

Il va désormais pouvoir se reposer et récupérer avant de tenter d’avoir une combat contre Tom Aspinall, champion intérimaire des poids lourds, qui lui, rêve d’affronter le champion Jon Jones.