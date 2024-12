Affaire Hugo Auradou-Oscar Jegou : la justice argentine abandonne les poursuites pour viol contre les deux rugbymen français

Ce mardi 10 décembre, la justice argentine a décidé d’abandonner les poursuites pour viol aggravé en réunion contre Hugo Auradou et Oscar Jegou. Les deux joueurs français avaient été mis en examen le 12 juillet à Mendoza.

C’est la fin de plusieurs mois de procédure. La justice argentine a abandonné ce mardi les poursuites contre les deux rugbymen français Oscar Jegou et Hugo Auradou inculpés de viol aggravé en Argentine en juillet lors d'une tournée du XV de France.

«L'acte (sexuel) était consenti, aucun crime n'a été commis et il ne fait aucun doute qu'ils sont innocents», a déclaré Me German Hnatow, à l'issue d'un délibéré au pôle judiciaire de Mendoza (ouest). «La réhabilitation judiciaire est acquise», s'est félicité l'avocat parisien des joueurs Me Antoine Vey, «les deux joueurs ont été victimes de fausses accusations.»

Sélectionnables avec le XV de France

Tous deux âgés de 21 ans, Auradou et Jegou, étaient poursuivis pour viol aggravé commis dans la nuit du 6 au 7 juillet dans un hôtel de Mendoza où le XV de France venait de jouer un match contre l'Argentine. Cela été intervenu après une soirée en boîte de nuit. Ils avaient été interpellés le 8 juillet après les accusations d’une femme de 39 ans. «La justice argentine qui a enquêté, qui l'a fait sur la base d'éléments objectifs qui sont des vidéos, des témoignages, des expertises, a pu dire clairement que les faits dont ils ont été accusés n'ont pas existé», a ajouté Me Vey à l'AFP.

A noter que la décision rendue ce mardi pourrait ne pas être définitive. La défense de la plaignante a la possibilité de faire appel, ce qui renverrait le dossier vers une autre instance.

Dans la foulée de cette annonce, la Fédération française de rugby a annoncé que Hugo Auradou et Oscar Jegou sont de nouveau «sélectionnables» pour jouer avec le XV de France. «Si leurs performances sportives le permettent, ils seront potentiellement sélectionnables pour rejouer en équipe de France», indique un communiqué de la fédération.