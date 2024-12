Affaire Hugo Auradou-Oscar Jegou : l'avocate de la plaignante annonce faire appel du non-lieu prononcé en faveur des rugbymen

L'avocate de la plaignante dans l'affaire Hugo Auradou-Oscar Jegou a annoncé vouloir faire appel de la décision de non-lieu, prononcé par la justice argentine ce mardi.

Une réaction attendue. L'avocate de la plaignante dans l'affaire Hugo Auradou-Oscar Jegou a indiqué ce mardi qu'elle comptait faire appel de la décision de non-lieu, prononcée par la justice argentine dans ce dossier de viol aggravé en réunion.

Chez nos confrères de L'Équipe, le conseil de la victime, Maître Natacha Romano a rapidement réagi. «Nous allons effectuer un recours en appel, sans hésiter, afin que cette décision, que nous estimons incomplète, soit révisée. Il n'y a aucune analyse profonde sur la participation de la deuxième personne qui entre dans la chambre, Oscar Jegou. Cela nous semble aberrant qu'on ne parle que du consentement sur le trajet depuis la boîte de nuit jusqu'à l'hôtel et qu'ensuite la juge ne puisse pas argumenter sur des faits qui se déroulent entre quatre murs, dans une chambre», a-t-elle expliqué.

L'avocate a également confié au quotidien sportif des détails préoccupants sur l'état physique et psychologique de sa cliente. «La plaignante est dévastée. Dès que la décision néfaste, infondée et incomplète, est tombée, son frère, qui était présent à l'audience, s'est immédiatement rendu chez elle pour l'informer en personne. Elle est plongée dans une profonde dépression. Elle a pris 20 kg», a expliqué Me Natacha Romano.

L'avocate a également ajouté qu'elle porterait «le cas devant la Cour de cassation», en dernier recours. De son côté, Me Antoine Vey, avocat des deux rugbymen français, a déclaré à La Chaîne L'Équipe que cette «décision importante dit que ces joueurs n'ont commis aucun crime et ont été victimes d'une accusation mensongère».