Affaire Hugo Auradou-Oscar Jegou : les deux joueurs pourront-ils rejouer avec le XV de France ?

La justice argentine a prononcé un non-lieu, ce mardi, pour les rugbymen Oscar Jegou et Hugo Auradou, qui avaient été mis en examen, au mois de juillet, pour «viol avec violence en réunion».

La fin d’un long feuilleton judiciaire. Après plusieurs semaines d’attente, la justice argentine a prononcé, ce mardi, un non-lieu pour Oscar Jegou (21 ans) et Hugo Auradou (21 ans également), qui avaient été mis en examen, en juillet dernier, pour «viol avec violence en réunion» en marge de la tournée d’été du XV de France dans le pays d’Amérique du Sud. Dans la foulée de cette décision, la Fédération française de rugby a exprimé son «soulagement» et sa «satisfaction» de voir les deux joueurs être mis hors de cause dans cette affaire.

Et alors qu’Hugo Auradou (Pau) et Oscar Jegou (La Rochelle) ont respectivement repris la compétition avec leur club en octobre et novembre, l’instance a ouvert la porte à un éventuel retour avec les Bleus.

«Si leurs performances sportives le permettent, ils seront potentiellement sélectionnables pour rejouer en équipe de France», a indiqué la FFR dans un communiqué. Les deux joueurs pourraient faire le retour dès le Tournoi des 6 nations et le premier match contre le pays de Galles le 31 janvier prochain au Stade de France.

La décision finale reviendra à Fabien Galthié. Reste à savoir si le sélectionneur tricolore apportera des modifications à un groupe qui avait donné entière satisfaction lors de la tournée d’automne avec trois victoires en autant de rencontres, dont un succès de prestige contre la Nouvelle-Zélande. Tout devrait dépendre en grande partie des performances d’Oscar Jegou et Hugo Auradou jusqu’à l’annonce des joueurs retenus.