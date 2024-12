Cyclisme : Rohan Dennis plaide coupable pour «risque de préjudice» dans l’affaire du meurtre de sa femme

L’Australien Rohan Dennis, ancien champion du monde de cyclisme, a plaidé coupable, ce mardi, dans l'affaire du décès de sa femme, fin 2023.

Il a plaidé coupable mais pas de meurtre. L’ancien champion du monde australien de cyclisme Rohan Dennis a reconnu mardi avoir créé «un risque de préjudice» en lien avec la mort, fin 2023, de son épouse Melissa Hoskins, percutée par le véhicule qu'il conduisait, selon la chaîne publique australienne ABC.

Former Olympic cyclist Rohan Dennis has today pleaded guilty to reckless driving ahead of the crash which killed his wife and fellow Olympian Melissa Hoskins. @KellyCHughes_ #9News pic.twitter.com/YryCe8HYw0

