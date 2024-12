Ligue des champions : le PSG se relance contre le RB Salzbourg, Brest s'offre un nouvel exploit face au PSV Eindhoven

Le PSG s’est relancé, ce mardi, dans la course à la qualification grâce à son large succès sur la pelouse du RB Salzbourg lors de la 6e journée de la Ligue des champions (0-3), alors que Brest est quasiment assuré de disputer les barrages après son nouvel exploit contre le PSV Eindhoven (1-0).

Le PSG respire encore. Dans un match capital pour son avenir européen, le club de la capitale s’est offert un bon bol d’air grâce à sa victoire sur la pelouse du RB Salzbourg, ce mardi, lors de la 6e journée de la Ligue des champions (0-3). En même temps, tout autre résultat aurait été perçu comme un véritable échec au regard de la faiblesse de la formation autrichienne.

LE PSG S'IMPOSE LARGEMENT SUR LA PELOUSE DE SALZBOURG AVEC 3 BUTS DANS LE JEU ET REMONTE PROVISOIREMENT À LA 24ÈME PLACE DU CLASSEMENT !#SALPSG | #UCL pic.twitter.com/Bf1f26CjfM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Mais à défaut d’être complétement convaincant, le club parisien a assuré l’essentiel et retrouvé le chemin des filets, chose assez rare ces dernières semaines. Il a tout de même fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Gonçalo Ramos se jeter sur une remise d’Achraf Hakimi pour propulser le ballon des filets et ouvrir le score. Ce but est venu concrétiser la domination des hommes de Luis Enrique, encore défaillants dans la finition malgré de nombreuses occasions.

La suite de la rencontre s’est résumée à une attaque-défense ponctuée par deux nouveaux buts parisiens avec Désiré Doué impliqué à chaque fois. Entré en jeu à la place de Gonçalo Ramos, l’ancien rennais a d’abord été passeur décisif pour Nuno Mendes (72e) avant d’inscrire son tout premier but sous le maillot parisien pour sceller le succès du champion de France (85e). De quoi lui donner un peu de confiance, lui qui en manquait cruellement depuis son arrivée dans la capitale.

Si Paris s’est relancé dans la course à la qualification, les coéquipiers de Marquinhos vont devoir encore élever leur niveau de jeu contre Manchester City et Stuttgart pour espérer figurer parmi les 24 premiers au classement. Et ils ont encore un mois pour y parvenir.

Brest directement en 8e de finale ?

De son côté, Brest n’a pas ce genre de problème. Bien au contraire. Le club breton a réalisé un nouvel exploit en venant à bout du PSV Eindhoven (1-0) et est quasiment assuré de disputer au moins les barrages. Comme depuis le début de leur campagne européenne, les joueurs d’Eric Roy ont fait preuve de preuve de réalisme et d’une incroyable solidarité pour s’offrir une 4e victoire en six rencontres.

Et ils peuvent remercier Julien Le Cardinal, qui a inscrit le seul but du match juste avant la pause (43e), mais aussi Marco Bizot, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Avec ce succès, Brest peut continuer de rêver en grand, et même de se qualifier directement pour les 8es de finale en cas de nouvel victoire lors des deux dernières journées face Shakhtar Donetsk et le Real Madrid. Et avec ces Bretons, mieux vaut s’attendre à tout et surtout au meilleur.