Ligue des champions : les buts de Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué contre le RB Salzbourg (vidéo)

Dans un match capital, le PSG s'est imposé, ce mardi, sur la pelouse du RB Salzbourg lors de la 6e journée de la Ligue des champions grâce à des buts de Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué (0-3).

Les Parisiens peuvent souffler. En déplacement sur la pelouse du RB Salzbourg, ce mardi, lors de la 6e journée de la Ligue des champions, le PSG s’est relancé dans la course à la qualification grâce à sa victoire (0-3). Et dans ce match capital, la délivrance est venue de Gonçalo Ramos (30e), Nuno Mendes (72e) et Désiré Doué (85e).

Sur une remise de la tête d’Achraf Hakimi, l’attaquant portugais, titulaire pour la première fois cette saison sur la scène européenne, s’est jeté pour propulser le ballon au fond des filets et ouvrir le score. Et ce but a concrétisé la nette domination des hommes de Luis Enrique.

Le Portugais marque son premier but de la saison en Ligue des champions et fait craquer la défense de Salzbourg #SALPSG | #UCL pic.twitter.com/yCczk71gTk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Toujours dominateur en seconde période, le champion de France a doublé la mise à moins de vingt minutes du coup de sifflet final. Servi en retrait par Désiré Doué, Nuno Mendes a décroché une frappe puissante du pied gauche, qui n’a laissé aucune chance au portier de Salzbourg.

Les Parisiens font le break et mènent 2-0 face à Salzbourg #SALPSG | #UCL pic.twitter.com/6vJR99lyTM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Et l'ancien rennais, à la conclusion d'une belle action collective, a scellé le succès du champion du France dans les dernières minutes en inscrivant son tout premier but sous le maillot parisien (85e).

Et quel énorme travail d'Hakimi #SALPSG | #UCL pic.twitter.com/BWo8yKY28Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Avec cette victoire, le PSG compte désormais sept points et jouera sa qualification lors des deux dernières journées contre Manchester City et Stuttgart.