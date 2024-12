Rugby : un ancien international anglais présumé mort après avoir été emporté par une rivière

L'Ancien international anglais, Tom Voyce, est présumé mort après avoir été emporté ce week-end par un cours d'eau, au volant de sa voiture dans le nord de l’Angleterre, qui a été touché par la tempête Darragh.

Il n’y aurait plus aucune chance de le retrouver vivant. Ancien international anglais (9 sélections), Tom Voyce (43 ans) est présumé mort, après avoir été emporté, ce week-end, par les eaux d’une rivière au volant de sa voiture dans le nord de l’Angleterre, qui a été fortement touché par la tempête Darragh.

Our thoughts and prayers are with the family and friends of Tom Voyce at this extremely challenging time pic.twitter.com/i67ybydKD6

— England Rugby (@EnglandRugby) December 10, 2024