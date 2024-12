Coupe du monde 2026 : équipe de France, chapeaux, diffusion TV… Tout savoir sur le tirage au sort des éliminatoires de la zone Europe

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 pour la zone Europe aura lieu ce vendredi 13 décembre à 12h. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où se déroule le tirage au sort ?

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet au Mexique, États-Unis et Canada), se déroule ce vendredi 13 décembre depuis Zurich (Suisse).

Quand auront lieu les éliminatoires ?

Les premières rencontres débuteront en mars et se termineront en novembre 2025.

La composition des chapeaux

Chapeau 1 : France, Espagne, Angleterre, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Italie, Allemagne, Croatie, Suisse, Danemark, Autriche.

Chapeau 2 : Ukraine, Suède, Turquie, Pays de Galles, Hongrie, Serbie, Pologne, Roumanie, Grèce, Slovaquie, Tchéquie, Norvège.

Chapeau 3 : Écosse, Slovénie, République d’Irlande, Monténégro, Bosnie-et-Herzégovine, Israël.

Chapeau 4 : Bulgarie, Luxembourg, Bélarus, Kosovo, Arménie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Estonie, Chypre, Îles Féroé, Lettonie, Lituanie.

Chapeau 5 : Moldavie, Malte, Andorre, Gibraltar, Liechtenstein, Saint-Marin.

Un tirage particulier pour les Bleus

Les vice-champions du monde français sont protégés et placés dans le premier chapeau en compagnie des autres cadors du continent (Espagne, Portugal, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Croatie, Danemark, Angleterre, Belgique, Suisse, Autriche).

Mais leur tirage variera selon qu’ils aient ou non validé leur billet pour le Final Four de la Ligue des nations, prévu en juin. Les 54 formations en lice seront réparties en six groupes de cinq équipes et autant de quatre. Si la France élimine la Croatie sera placée dans l’une des six poules de quatre et commencera les qualifications en septembre 2025. Les perdants pourront en revanche être positionnés aussi bien dans un groupe de quatre que de cinq.

Combien d’équipes qualifiées ?

Il y a seize billets à prendre pour le Mondial. A l’issue du tour principal, les 12 vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour la phase finale. Les deuxièmes de groupe ainsi que quatre repêchés de la Ligue des nations 2024-2025 disputeront des barrages pour déterminer les quatre derniers qualifiés.

À quelle heure a lieu le tirage au sort des éliminatoires ?

Sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort sera diffusé en direct sur le site de la Fifa.