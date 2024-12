Kylian Mbappé : le Real Madrid confirme la blessure de l’attaquant français

Kylian Mbappé, sorti lors du match de Ligue des champions mardi contre Bergame, souffre d’une blessure à la cuisse gauche, a révélé ce jeudi le Real Madrid.

Une absence de longue durée ? Sorti à la 36e minute de la rencontre de Ligue de champions sur le terrain de l'Atalanta Bergame mardi, Kylian Mbappé est blessé à la cuisse gauche, a annoncé jeudi le club espagnol, sans préciser la durée de son indisponibilité.

Parte médico de Mbappé.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 12, 2024

«Après les tests effectués aujourd'hui, les services médicaux du Real Madrid ont diagnostiqué à notre joueur Kylian Mbappé une blessure à la cuisse gauche. En attente d'évolution», a simplement déclaré le Real dans un court communiqué.

De retour en Coupe intercontinentale ?

Premier buteur lors de ce précieux succès en Italie, l’ancien joueur du PSG avait été remplacé par Rodrygo après s'être plaint d'une douleur musculaire. «Mbappé souffre d'une gêne au niveau des ischios. Ça n'a pas l'air grave, on verra demain (mercredi). Il ne pouvait pas sprinter, ça lui faisait un peu mal et on a préféré le remplacer», avait expliqué son entraîneur Carlo Ancelotti après le match.

Sa participation au derby contre le Rayo Vallecano, samedi lors de 17e journée de Liga semble des plus compromises. Il conserve toutefois une chance de participer à la finale de la Coupe intercontinentale, le 18 décembre à Doha (Qatar), contre le vainqueur de la Challenger Cup entre Pachuca et Al Ahly.

Ce jeudi, le parquet suédois a par ailleurs annoncé le classement de l'enquête pour viol qui visait selon la presse suédoise Kylian Mbappé, en l'absence de preuves suffisantes.