Ligue des champions : combien le club de Brest est-il déjà assuré de toucher ?

Avec ses quatre victoires et son match nul, Brest est déjà assuré de toucher un petit pactole pour son parcours en Ligue des champions, qui est encore loin d’être terminé.

Jusqu’où ira le Stade Brestois ? Il est encore difficile de le dire, mais le club breton est bien parti pour poursuivre sa route en Ligue des champions. Avec quatre victoires et un match nul, en six journées, il pointe à la 7e place du classement avant les deux dernières rencontres et est pratiquement qualifié pour au moins les barrages.

Peu de monde n’avait imaginé un tel parcours des hommes d’Eric Roy, qui n’en finissent plus de surprendre comme, mardi soir, lors de leur succès contre le PSV Eindhoven (1-0). Et en attendant de connaître la suite, qui pourrait être tout aussi idyllique, le 3e du dernier championnat de France est déjà assuré de toucher un petit pactole.

Alors qu’une victoire dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe rapporte 2,1 millions, contre 700.000 euros pour un match nul, Brest est certain d’empocher au moins 9,1 millions d’euros. Cette somme représente environ 20% de son budget de fonctionnement, estimé à un peu moins de 50 millions d’euros.

Et c’est sûrement loin d’être fini avec au minimum deux rencontres encore à disputer. Autant d’occasions de faire de faire grimper la cagnotte.