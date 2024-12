Trophée des champions : à quelle heure le match entre le PSG et Monaco, programmé au Qatar, se jouera-t-il ?

Initialement prévue en août dernier en Chine, la 30e édition du Trophée des champions entre le PSG et Monaco se jouera le dimanche 5 janvier à Doha (Qatar).

Tous les détails sur l’organisation du Trophée des champions sont désormais connus. Initialement prévue en août dernier à Pékin, la rencontre entre le PSG, champion de France et vainqueur de la Coupe de France, et son dauphin Monaco, avait été reportée dans l’attente de trouver un nouveau point de chute. Et elle a finalement été délocalisée à Doha (Qatar), au détriment de la Côte d’Ivoire ou encore de la Thaïlande.

La 30ème édition du Trophée des Champions se déroulera le dimanche 5 janvier 2025 à Doha, et bénéficiera pour la première fois d’un partenaire titre, @VisitQatar, l’organe national en charge de développer et promouvoir le… pic.twitter.com/DjpBCDUfre — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) December 12, 2024

Le match se jouera sur la pelouse du Stade 974. Inaugurée en 2021 et dotée de 45.000 places, l’enceinte avait accueilli plusieurs matchs de la Coupe du monde 2022. Et le coup d’envoi sera donné à 19h heure locale, soit 17h30 en France.

La programmation de cette rencontre a nécessité quelques aménagements de la 16e de journée de Ligue 1, qui se déroulera en même temps. Le club de la capitale et celui de la Principauté, qui devaient d’ailleurs s’affronter à cette date en championnat, se retrouveront notamment mercredi prochain au stade Louis II.

Les Parisiens, doubles tenants du titre, et les Monégasques se recroiseront un peu plus de deux semaines plus tard avec l’objectif d’ajouter une ligne à leurs palmarès.