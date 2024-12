Vendée Globe 2024 : un skipper français apprend le sexe de son futur enfant en pleine mer

Actuellement 15e au classement du Vendée Globe, le skipper français Romain Attanasio, déjà père de deux garçons, a appris le sexe de son futur enfant en pleine mer.

Une très belle surprise à l’autre bout du monde. Alors qu’il navigue actuellement à la 15e place du Vendée Globe au milieu de l’océan Indien, Romain Attanasio a appris le sexe de son futur enfant un peu plus d’un mois après le départ des Sables-d’Olonne. Avant de se lancer à bord de son monocoque, sa femme, l’ancienne pongiste Laurie Phaï, avait glissé à l’intérieur deux enveloppes numérotées.

Et alors que son mari ne pouvait être présent à ses côtés pour une échographie, elle lui a demandé d’ouvrir la numéro 2 à l’occasion d’un appel en visioconférence. Âgé de 47 ans et déjà père de deux garçons, le skipper français s’est exécuté et a gratté une carte révélant qu’il s’agissait d’un… nouveau garçon.

«Ouais ! C’est un garçon ! Trop bien !», s’est réjoui l’un de ses deux fils. «Encore un ! Encore un !», a lâché, de son côté, sa femme en rigolant. «Comme si on n’en avait pas assez de deux», a lui rétorqué Romain Attanasio, qui participe à son 3e tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance, non sans une pointe d’humour.

Et si tout se passe bien, il devrait être rentré à temps pour assister à la naissance de son nouveau-né.