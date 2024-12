FFF : qui de Philippe Diallo ou Pierre Samsonoff pour prendre les rênes de la fédération ?

Ce samedi midi se tient une assemblée générale exceptionnelle à la Fédération française de football. La raison ? Le nom du futur président de la FFF pour les quatre prochaines années sera dévoilé.

Qui de Philippe Diallo ou de Pierre Samsonoff sera le nouveau président de la 3F ? Ce samedi midi, le monde du football français aura la réponse. Philippe Diallo, le président sortant en poste depuis 2023 et successeur de Noël Le Graët, est opposé à Pierre Samsonoff, ancien directeur général de la Ligue de football amateur à la Fédération entre 2016 et 2021, et méconnu du grand public.

Ce résultat, attendu avec impatience par le monde du football français, sera déterminant puisque l'heureux élu occupera le siège de président pour les quatre prochaines années.

La proclamation des résultats des élections à la présidence et au Comité exécutif de la FFF qui aura lieu à l’issue de l’Assemblée fédérale, organisée samedi à Paris, sera retransmise en direct sur https://t.co/wloptXosYe et FFFtv, à partir de 12h https://t.co/W7ktAYvZZC — FFF (@FFF) December 12, 2024

Un vote secret

Si les résultats sont attendus ce samedi midi, le vote, lui, a déjà eu lieu. En effet, les présidents des clubs professionnels, ceux des 22 ligues régionales et des 91 districts, ainsi que, pour la première fois, les 13.000 présidents de clubs amateurs affiliés à la Fédération, ont voté en ligne mardi et mercredi dernier, sous les yeux du service juridique de la 3F, pour choisir entre les deux candidats.

Il existe néanmoins plusieurs certitudes concernant ce vote. La première est que le quorum de 25% a été atteint, malgré les nombreuses craintes à ce sujet. Mieux encore, ce chiffre a atteint les 40,03% à la clôture du vote, et surtout 78,44% des suffrages exprimés. C'est-à-dire que le président élu ce samedi se verra octroyer une légitimité importante.

La seconde certitude, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de recourir à un second tour jeudi et vendredi, puisqu'il aurait fallu que les candidats aient obtenu le même nombre de voix. Ce qui n'a pas été le cas.

Un vote complexe

Si Philippe Diallo part avec un léger avantage en mettant en avant son bilan de ces trois dernières années, l'issue du vote reste très incertaine. En effet, Pierre Samsonoff, qui connait sur le bout des doigts le football amateur et dont il bénéficie du soutien, peut espérer renverser la vapeur.

Dans ce vote, la règle du tiers prime pour déterminer le vainqueur : 1/3 des voix compte pour les clubs amateurs, 1/3 pour les Ligues et districts, 1/3 pour les clubs de L1 et L2, avec des coefficients au sein des trois «familles». Au vu du nombre important de clubs amateurs dans l'Hexagone, les deux candidats ont dû arpenter la France métropolitaine pour défendre leur programme au cours de leur campagne, qui s'est terminée le 7 décembre dernier.

Des projets différents

Arrivé à la tête de la 3F après la fin de mandat sulfureuse de Noël Le Graët, Philippe Diallo met en avant certains chiffres de la FFF : un record de 2,4 millions de licenciés (première fédération en France), un contrat équipementier record passé avec Nike à partir de 2026 pour 100 millions d'euros annuels, et les résultats sportifs des différentes équipes de France qui sont plus que corrects.

De plus, pour convaincre son électorat, le Saint-Nazairien de 61 ans a affirmé ses ambitions auprès du monde amateur, en augmenter son budget de 100 à 150 millions d'euros annuels d'ici à 2028, et auprès du football féminin qu'il espère développer en faisant doubler le nombre de licenciées (250.000 à 500.000) d'ici à cinq ans.

De son côté, Pierre Samsonoff se veut le porte-voix des clubs amateurs qu'il associerait, en cas d'élection, au vote du budget et des règlements d'une fédération qu'il souhaiterait moins centralisée. S'il part avec un léger retard vis-à-vis de Philippe Diallo, surtout au niveau de la notoriété, le Breton rêve tout de même de gagner cette élection.

Le cas Deschamps

Les deux candidats au poste de président de la Fédération française de football auront de nombreuses missions durant leur mandat. Mais une question subsiste : quid de Didier Deschamps ?

Très critiqué sur le niveau de jeu de l'équipe de France depuis maintenant près de deux ans, le sélectionneur des Bleus ne fait pas l'unanimité auprès de tous les amateurs du ballon rond. Si son bilan purement sportif reste défendable avec encore une demi-finale à l'Euro 2024, c'est le spectacle proposé par les Bleus qui pose problème. Un spectacle souvent jugé trop pauvre ou limité.

Pourtant, aucun des deux candidats ne compte, pour l'instant, remettre en cause le poste du champion du monde tricolore. Le 10 juillet dernier, à l'issue du championnat d'Europe, Philippe Diallo avait conforté Didier Deschamps, dont le contrat expire après la Coupe du monde 2026.

De son côté, Pierre Samsonoff ne souhaite pas non plus éjecter «DD» des Bleus. Invité récemment sur RMC, il avait déclaré que «le fait de s'inscrire dans la durée dans le football est un choix original, et pas forcément un mauvais choix». Il a également assuré vouloir «respecter les contrats en cours», en assurant que l'équipe de France sera «compétitive» en 2026.

Pour connaître le résultat de l'élection, rendez-vous ce midi sur le site de la FFF.