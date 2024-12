Boxe : l’incroyable victoire par KO de Bruno Surace sur Jaime Munguia (vidéo)

Le boxeur français Bruno Surace s’est imposé face au Mexicain Jaime Munguia dans le sixième round à Tijuana, dans la nuit de samedi à dimanche, pour s’offrir l’un des plus beaux exploits de la boxe tricolore.

Un triomphe qui fera date. À 26 ans, le Marseillais Bruno Surace a signé la plus belle victoire de sa carrière professionnelle en boxe en mettant KO le Mexicain Jaime Munguia dans le sixième round à Tijuana.

HUGE UPSET



BRUNO SURACE KNOCKS OUT JAIME MUNGUIA IN ROUND SIX #MunguiaSuracepic.twitter.com/OTjOdpe2Mh

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 15, 2024