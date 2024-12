Ligue 1 : Nice frustré sur la pelouse de Montpellier, lanterne rouge du championnat

Ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1, la lanterne rouge Montpellier a arraché le point du match nul sur sa pelouse contre l’OGC Nice (2-2). Les Aiglons conservent sur le fil la 6e place aux dépens de Lens, mais perdent une occasion de revenir sur le quatuor de tête.

Montpellier-Nice : 2-2

Pas d’éclaircie à Montpellier. Longtemps menés au score, les hommes de Jean-Louis Gasset ont gâché l'opportunité de se relancer en vue du maintien en concédant le nul (2-2) devant Nice, pourtant affaibli par les absences et qui lâche deux points dans la course à l'Europe, dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1.

Les stats de ce match intense #MHSCOGCNpic.twitter.com/7jtv72vCKg — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 15, 2024

En revanche, le MHSC a su trouver les ressources mentales pour revenir à deux reprises au score. Le milieu Joris Chotard (22e) et le latéral gauche Théo Sainte-Luce (80e) ont répondu à deux buts de l'ex-attaquant montpelliérain Gaëtan Laborde (17e) et du milieu Badredine Bouanani (28e). Mais, si la Paillade ne perd plus à la Mosson, le club n’arrive pas à décoller et déplore toujours trois points de retard sur le barragiste provisoire, Le Havre (12 pts).

Cependant, il faut tout de même noter que Montpellier mène la vie dure aux européens, que ça soit Brest (3-1), Lille (2-2) ou Nice. Mais, malgré ça, le club héraultais avance au ralenti. Nice finit de son côté l'année à bout de forces.

Diminuée par une cascade de blessés (Dante, Boga, Moffi, Sanson etc.), l'équipe de Franck Haise a tout fait pour obtenir ce point. Les Aiglons conservent sur le fil la 6e place aux dépens de Lens, mais perd une occasion de revenir sur le quatuor de tête.

Brest-Nantes : 4-1

Les Bretons poursuivent leur belle semaine. Après un important succès en Ligue des champions face au PSV Eindhoven (1-0), Brest a enchaîné en championnat en surclassant le FC Nantes (4-1) à domicile, ce dimanche. Face aux Canaris, les hommes d’Eric Roy ont rapidement pris les commandes de la rencontre avec deux buts avant la demi-heure de jeu de Kamory Doumbia (1-0, 24) et de Brendan Chardonnet (2-0, 27e).

La réduction de l’écart de Douglas Augusto (2-1, 48e) au retour des vestiaires, a mis quelques doutes dans la tête des Bretons. Mais Abdallah Dipo Sima est venu les effacer en fin de rencontre avec un doublé fatidique pour le FC Nantes. Avec cette victoire, Brest se rapproche du Top 10 de la Ligue 1, tandis que les Nantais, qui restaient sur un beau succès lors du derby face à Rennes (1-0), retombent dans leurs travers et pointent à la 14e place (14 pts).

Rennes-Angers SCO : 2-0

Une bouffée d’air. Vainqueur sans panache ni passion d'un Angers affaibli par les absences (2-0), Rennes s'est au moins offert une trêve au chaud dans le ventre mou de la Ligue 1, dimanche, lors de la 15e journée, même si le chantier reste de taille. Douzièmes avec 17 points, à deux unités de Brest (11e), Rennes est encore loin du wagon européen mais il a au moins quatre points d'avance sur la zone rouge, à laquelle le SCO (15e), avec 13 unités, n'échappe que grâce à une meilleure différence de buts que Saint-Etienne (16e).

Les chiffres de la victoire du @staderennais à la loupe #SRFCSCOpic.twitter.com/LdyangMEyi — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 15, 2024

L'arrivée de Jorge Sampaoli, relégué dimanche dans les tribunes après son carton rouge à Nantes, n'a décidément pas changé grand chose pour le moment. Il manque encore beaucoup de choses aux Rouge et Noir pour retrouver le statut de prétendant à l'Europe qui était le leur il y a un peu plus d'un an.

Si les Bretons ont pris les devants dans cette rencontre peu après la demi-heure de jeu, grâce à un but d’Albert Gronbaek (1-0, 33e), qui avait remplacé Amine Gouiri, blessé (15e), Rennes a dû attendre les dernières secondes du match pour s’assurer les trois points de la victoire. La frappe déviée de Lorenz Assignon (2-0, 90’+2), qui a lobé Yahia Fofana, est venue soulager tout le banc rennais.

Désormais, tous les regards se portent évidemment vers le mercato d'hiver avec un actionnaire qu'on dit prêt à un nouvel effort après avoir pourtant déjà fait venir huit nouveaux joueurs à l'été.