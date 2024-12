MMA : le terrible KO infligé par Patrick Habirora à Catalin Safta au PFL Lyon (vidéo)

Patrick Habirora, combattant belge MMA, s’est offert une très belle victoire ce samedi au PFL Lyon, en infligeant un KO terrible à Catalin Safta.

Il a fait soulever la LDLC Arena de Lyon. En co-main event du PFL Lyon ce samedi 14 décembre, Patrick Habirora a décroché sa cinquième victoire en MMA chez les professionnels face au Suisse Catalin Safta. Le Belge a mis KO son adversaire à moins de trois minutes de la fin du combat.

THE BELGIAN BOMBER!



Patrick Habirora sleeps Catalin Safta in the third round with a HUGE right hook!#PFLLyon| LIVE NOW ON https://t.co/PPTLC9xEyapic.twitter.com/l8jQ26uCbh

— PFL Europe (@PFLEurope) December 14, 2024