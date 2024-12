NBA Cup : la finale opposera les Milwaukee Bucks au Thunder d’Oklahoma City

La finale de la NBA Cup verra les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo affronter le Thunder d'Oklahoma City de Shai Gilgeous-Alexander. Les deux formations se sont qualifiées ce samedi 14 décembre.

Une belle affiche. Milwaukee et Oklahoma City se sont qualifiés pour la finale de la NBA Cup, en battant respectivement les Hawks du rookie français Zaccharie Risacher et les Houston Rockets, ce samedi à Las Vegas. Les Bucks se sont imposés 110-102, alors que le Thunder a dominé les Rockets 111-96. Les deux équipes se retrouveront en finale mardi.

Giannis Antetokounmpo (Bucks) et Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), tous deux acclamés par la foule de la T-Mobile Arena de Las Vegas aux chants de «MVP», ont chacun inscrit 32 points pour porter leurs franchises respectives à la victoire. Antetokounmpo, meilleur scoreur de la ligue (32,7 points par match en moyenne), enchaîne ainsi un cinquième match d'affilée à au moins 30 points, tandis que Gilgeous-Alexander signe son 13ème match cette saison avec au moins 30 points au compteur. Gilgeous-Alexander a également pris 8 rebonds, offert 6 passes et effectué 5 interceptions. Il a été bien aidé par Isaiah Hartenstein, Lu Dort et Jalen Williams, qui ont marqué au moins 19 points chacun, malgré la défense agressive des Rockets.

SGA, THUNDER PUNCH THEIR TICKET.



32 PTS

8 REB

6 AST

5 STL



OKC will face the Bucks in the #EmiratesNBACup Championship Tuesday at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/Z2mrxqueCn — NBA (@NBA) December 15, 2024

Giannis added to his collection of BIG-TIME CLUTCH rejections: https://t.co/p46b6N2ZOnpic.twitter.com/tsGatr67u8 — NBA (@NBA) December 15, 2024

«Je trouve que l'année dernière, beaucoup d'équipes se disaient: 'Oui, je ne sais pas' (pour la Coupe). Cette année, j'aime bien, parce que plus d'équipes disent 'Nous voulons la gagner'. (...) Je veux que nous mettions notre nom sur ce trophée», a également insisté le coach des Bucks, Doc Rivers.

Chaque joueur de l'équipe championne recevra une récompense de 514.971 dollars (environ 490.226 euros).