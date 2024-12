UFC : les images choquantes du visage de Colby Covington après sa défaite contre Joaquin Buckley (vidéo)

L’Américain Joaquin Buckley a battu son compatriote Colby Covington ce dimanche à l’UFC par arrêt de l’arbitre au troisième round. Le visage de ce dernier était bien tuméfié.

Il a conclu l’année de la plus belle des manières. Pour le dernier UFC de 2024, l’Américain Joaquin Buckley a totalement dominé son compatriote Colby Covington dans la catégorie des poids welters, ce samedi à Tampa (Floride), après arrêt de l'arbitre dans le troisième round.

Buckley taunts Colby Covington at the end of the round #UFCFightNight#UFCTampapic.twitter.com/XZaql7bHEP

— Jeri Tsai (@JeriTsaiNets) December 15, 2024