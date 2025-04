Euroligue : l’incroyable exploit du Paris Basket qui élimine le Real Madrid en barrages

Ce mardi, Paris Basket a signé un exploit historique sur le parquet du Real Madrid (81-73) en barrages et arraché sa première qualification pour les quarts de finale de l’Euroligue.

Une nouvelle performance XXL. Grâce notamment à Nadir Hifi et TJ Shorts, le Paris Basketball s'est qualifié mardi pour les quarts de finale d'Euroligue en éliminant le Real Madrid, un exploit historique pour le club de la capitale, qui a vu le jour en 2018 et qui dispute sa première saison dans la prestigieuse Coupe d’Europe.

Dans la Movistar Arena, les Parisiens ont donc fait tomber le club aux 11 titres européens, qui les avaient battus par deux fois pendant la saison régulière. TJ Shorts (23 pts, 9 passes) et Nadir Hifi (15 pts, 4 rebonds, 4 passes) ont été étincelants et bien aidé par le collectif parisien. Sous les yeux du président du Real Madrid Florentino Perez, les Parisiens avaient donné le ton dès la première période avec une grande combativité, à l'image des 25 rebonds totalisés en 20 minutes (20 défensifs), dont cinq pour les seuls Tyson Ward et Mikael Jantunen (7 au total chacun).

Désormais, place aux quarts de finale où ils défieront dès la semaine prochaine Fenerbahçe.