«Les médecins me demandent comment je peux marcher» : un champion du monde italien souffre d’une grave déformation des genoux

Champion du monde avec l’Italie en 2006, l’ancien défenseur Gianluca Zambrotta, passé par la Juventus ou encore Barcelone, souffre d’une déformation des genoux.

Il suscite la curiosité de nombreux chirurgiens. Un peu plus de dix après avoir raccroché ses crampons et mis un terme à sa carrière, Gianluca Zambrotta (48 ans) souffre d’une déformation des genoux. La faute à l’absence de ménisques internes.

«ils vont redresser mes jambes en coupant de petits morceaux d’os»

«Au cours de ma carrière, je n’ai pas eu de blessures majeures. J’ai subi trois opérations sur mes ménisques internes ; actuellement, je n’en ai ni à gauche ni à droite, donc au fil du temps, mes jambes se sont arquées et aujourd’hui, je suis un modèle de laboratoire pour de nombreux chirurgiens», a confié le champion du monde avec l’Italie en 2006 au podcast Bsmt de Gianluca Gazzoli dans des propos repris par Marca.

Mais cela n’empêche pas l’ancien défenseur de pratiquer des activités physiques comme le padel. Au grand étonnement de plusieurs spécialistes. «Les médecins me regardent et me demandent comment je peux marcher», a déclaré l’ancien footballeur passé par la Juventus Turin, le Barcelone ou encore l’AC Milan. Et pour résoudre ce problème, «qui s’est aggravé avec le temps», il va prochainement devoir subir une intervention chirurgicale, appelée «ostéotomie».

«En gros, ils vont redresser mes jambes en coupant de petits morceaux d’os au-dessus et en dessous et en insérant des plaques pour essayer d'éviter d'avoir à me faire poser une prothèse complète maintenant», a indiqué Gianluca Zambrotta. Même s’il ne devrait pas y échapper. «J’en aurai besoin dans quelques années», a-t-il affirmé.