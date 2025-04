Ligue des champions : malgré sa défaite contre Aston Villa (3-2), le PSG se qualifie pour le dernier carré

Battu par Aston Villa (3-2) en quarts de finale retour de Ligue des champions ce mardi soir, le PSG s'est tout de même qualifié pour les demi-finales à la faveur de sa victoire à l'aller (3-1).

Une grosse frayeur. Le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, mais s’est fait très peur en s'inclinant 3-2 face à Aston Villa, mardi à Birmingham. A l’aller, les hommes de Luis Enrique s’étaient imposés 3-1 au Parc des Princes.

Dans l’antre de Villa Park à Birmingham, les Parisiens avaient pourtant bien commencé. Achraf Hakimi (11e) et Nuno Mendes (27e) avaient mis sur de bons rails le club de la capitale… et finalement les Parisiens ont perdu pied en encaissant trois buts. D’abord par Youri Tielemans, bien aidé par Pacho qui a défié dans son camp (34e), John McGinn (55e) et Ezri Konsa (57e).

Donnarumma décisif

Alors que la foudre sembler s’abattre, c’est le moment choisi par Gianluigi Donnarumma, souvent pointé du doigt ces dernières saisons en C1, pour se montrer déterminant avec sa main gauche sur une frappe de Marcus Rashford (57e), avec la droite sur une tête de Tielemans (60e) et de la jambe devant Marco Asensio (70e).

« C’est toujours difficile de se qualifier en demi-finale de Ligue des champions. C’est la deuxième fois consécutive. Le match a été très difficile. On a commencé de la meilleure manière mais après ça on a eu des complications, a confié Luis Enrique au micro de Canal+. On ne doit jamais avoir d’excès de confiance car un match de football change à chaque moment et on doit être prêts. Aston Villa est une très bonne équipe, qui joue bien avec des joueurs de qualité. On doit voir le positif et on est très contents.»

Désormais, les Parisiens vont pouvoir se mettre confortablement devant leur petit écran mercredi soir pour regarder le match retour entre le Real Madrid et Arsenal et attendre de connaître leur adversaire en demies.