Football : un international gabonais décède tragiquement à 28 ans en chutant d'un immeuble

International gabonais, Aaron Boupendza, passé par Pau et Bordeaux, est décédé, ce mercredi, à 28 ans après avoir chuté du 11e étage d’un immeuble.

Le monde du ballon rond est en deuil. L’attaquant international des Panthères, Aaron Boupendza, est décédé, ce mercredi, en Chine, où il évoluait depuis quelques semaines au Zhejiang FC. Il a chuté du 11e étage de sa résidence.

«Notre bureau a rapidement chargé la police de se rendre sur place et a envoyé le blessé à l’hôpital pour un traitement dès que possible. Plus tard, le blessé a été déclaré mort après que le traitement hospitalier a été inefficace» a indiqué la police chinois.

Et la piste du suicide serait privilégiée. «Après une enquête sur place, un traçage vidéo et d’autres travaux par les organes de sécurité publique, il a été constaté qu’il avait fait une chute mortelle du balcon de la résidence louée. L’affaire pénale a été exclue», ont ajouté les autorités.

C’est avec une immense tristesse que j’apprends la disparition tragique d’Aaron Boupendza, avant-centre de talent qui a fait honneur au football gabonais.



Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que Dieu bénisse son âme. pic.twitter.com/RmZenuI8wV — Brice Clotaire Oligui Nguema (@oliguinguema) April 16, 2025

International à 35 reprises, le Gabonais a joué en Turquie (2020-2021) avant de passer par le Qatar, l’Arabie saoudite, les Etats-Unis et la Roumanie puis d’atterrir en Chine.

Avant cela, Aaron Boupendza était passé par Bordeaux sans jamais y avoir eu sa chance. Il s’était révélé sous les couleurs de Pau (14 buts en 21 matches de National) en 2017-2018.