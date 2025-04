Ligue des champions : matchs, dates, horaires… le programme complet des demi-finales

Les demi-finales de la Ligue des champions opposeront le PSG à Arsenal et Barcelone à l’Inter Milan. Les matchs aller se joueront les 29 et 30 avril, alors que les matchs retour auront lieu les 6 et 7 mai.

Matchs aller

Mardi 29 avril

21h : Arsenal-PSG

Mercredi 30 avril

21h : Barcelone-Inter Milan

🚨 On connaît les dates des demi-finales de Ligue des champions ⬇️



🔴🔵 Le PSG se déplacera à l'Emirates Stadium le 29 avril avant de recevoir Arsenal le 7 mai au Parc des Princes#UCLpic.twitter.com/APZv30u2tq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2025

Matchs retour

Mardi 6 mai

21h : Inter Milan-Barcelone

Mercredi 7 mai

21h : PSG-Arsenal