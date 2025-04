Ligue des champions : pourquoi la qualification du PSG pour les demi-finales est-elle historique pour le football français ?

En se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi soir, le PSG a réussi une performance historique pour le football français.

Un peu plus dans l’histoire. Malgré sa défaite sur la pelouse d’Aston Villa (3-2) mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions, le PSG est dans le dernier carré pour la deuxième fois de suite à la faveur de sa victoire au match aller (3-1). C’est la quatrième demie pour les Parisiens en six ans.

Et encore plus fort, le Paris Saint-Germain va disputer sa neuvième demi-finale en compétition européenne majeure : 5 en Ligue des champions, 3 en Coupe des Coupes et 1 en Coupe de l’UEFA (Ligue Europa). Du jamais vu pour un club français. L’OM est deuxième avec huit demi-finales.

Autre record réalisé par les hommes de Luis Enrique, ils ont inscrit 30 buts en 14 matchs. D’après Opta, il s’agit du plus haut total pour une équipe française lors d’une campagne de compétition européenne majeure. Lyon avait inscrit 29 buts lors de la C1 2004-2005.