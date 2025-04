Ligue des champions : un jeune fan du PSG de 13 ans viré du stade d'Aston Villa pour avoir célébré un but parisien ?

Mardi soir lors du match de Ligue des champions Aston Villa-PSG à Birmingham, un jeune fan parisien aurait été expulsé à la mi-temps après avoir célébré un but de son équipe.

Son plus beau souvenir gâché ? Alors qu’il allait vivre un moment incroyable dans sa jeune «carrière» de supporter du PSG, avec une qualification historique pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi soir au Villa Park de Birmingham, le jeune Maël, âgé de 13 ans, a été sommé par la sécurité anglaise de quitter le stade à la mi-temps, selon le récit de son entourage.

@PSG_inside avec le fils de mon pote nous venons de nous faire expulser à la mi-temps par la sécu juste parce que le petit a osé lever les bras sur le but parisien. Nous lui avions offert ce déplacement pour son anniversaire... En pleur c nul et injuste pic.twitter.com/kFD0qPbEBc — Aymeric (@casadisogno18) April 15, 2025

«Nous avons voulu faire un cadeau à Maël pour son anniversaire, a témoigné un ami du père de l’enfant, Aymeric Le Meignen, dans des propos repris par le Parisien. Comme c’est hyper compliqué d’avoir des places en parcage visiteurs, nous avons acheté des tickets classiques. À l’entrée, nous avons parlé français. Les vigiles savaient que nous étions Français. Si ça posait problème, pourquoi nous avoir laissé entrer ? Sur le premier but du PSG, le petit s’est levé, nous l’avons fait s’asseoir. Voilà 40 ans qu’on est dans les stades, on sait comment ça se passe. Nous n’avions absolument aucun signe distinctif, nous étions à la cool».

Neuf vigiles les ont sortis

Alors qu'ils ont célébré le premier but inscrit par Achraf Hakimi, ils sont restés calme sur le second de Nuno Mendes. Mais ils avaient déjà été repérés. «À la mi-temps, on voit que la sécurité s’approche. On s’est dit que, quand même, elle n’allait pas faire sortir un môme. Neuf vigiles sont venus nous dire qu’il était interdit aux Français d’être assis avec les Anglais», témoigne l’homme. Le groupe est alors parti dans le centre-ville pour terminer le match dans un pub.

Cette règle de neutralité n’est pas stipulée dans le règlement du stade d’Aston Villa mais il est toutefois noté qu’il est «strictement interdit de se comporter d’une manière menaçante, abusive, insultante, grossière, inconvenante, offensante, violente, indécente ou provocante, sous peine d’arrestation et/ou d’expulsion du terrain».

Contacté, le club d’Aston Villa n’a pour l’heure pas répondu à nos sollicitations. Mais l’image de Maël, adossé contre un mur, triste, a énormément ému les réseaux sociaux.