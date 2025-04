«Pouvez-vous lui dire de mettre du déodorant ? Elle sent vraiment mauvais» : une joueuse britannique s'excuse après ses propos sur une Française

La joueuse de tennis britannique Harriet Dart s’est plainte de l’odeur de son adversaire, la Française Loïs Boisson, lors de leur affrontement à l’Open de Rouen ce mardi. La Britannique a demandé à l’arbitre à ce que la Française «mette du déodorant», avant de finalement s’excuser sur les réseaux sociaux.

Sèchement battue par la Française Loïs Boisson au premier tour de l'Open de Rouen mardi (6-0, 6-3), la Britannique Harriet Dart s’est fait remarquer par son manque de classe durant le match, réclamant que son adversaire «mette du déodorant» lors d’un changement de côté. Face à la polémique, la joueuse a présenté ses excuses plus tard dans la soirée sur les réseaux sociaux, ce que la Française a pris avec humour.

«Pouvez-vous lui dire de mettre du déodorant ? Elle sent vraiment mauvais», a demandé Harriet Dart à l'arbitre de chaise. Si Loïs Boisson n’a pas directement entendu la phrase, ayant déjà regagné son côté, la séquence a entièrement été captée par les caméras et est devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé le comportement de la Britannique, n’hésitant pas à lui réclamer des excuses publiques.

Face à l’ampleur de la vidéo, visionné plusieurs dizaines de milliers de fois en quelques heures, Harriet Dart s’est finalement excusée sur Instagram. «C'est un commentaire fait dans le feu de l'instant et je le regrette sincèrement. Ce n'est pas la façon dont je veux me comporter et j'assume la responsabilité», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Des excuses prises avec humour par la Française, 303e au classement WTA, qui a réagi avec un montage identifiant la marque de déodorant Dove sur l’une de ses photos.

Lois Boisson’s response to Harriet Dart saying she needs to wear deodorant during their match 💀💀💀💀💀



“Dove, apparently we need a collaboration” https://t.co/S4u0dgevPSpic.twitter.com/0E5ckZhULn

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025