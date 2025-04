Équipe de France : les Bleus disputeront leurs matchs d'automne au Parc des Princes

Dans l’attente du changement de concession du Stade de France, l’équipe de France jouera ses matchs de qualifications à la Coupe du monde au Parc des Princes.

Une première solution trouvée. En raison de l’incertitude sur le changement de concession du Stade de France de Saint-Denis, l’équipe de France de football masculine est à la recherche d’enceintes pour disputer ses tous prochains matchs à domicile. Ce jeudi, la FFF a a annoncé que les trois prochains matchs de qualifications à la Coupe du monde se joueront au Parc des Princes de Paris.

Les trois matchs sont : France-Islande le 9 septembre, France-Azerbaïdjan le 10 octobre et France-Ukraine le 13 novembre.

«En raison de l’incertitude sur le changement de concession au Stade de France en août 2025, et des contraintes d’agenda des matchs internationaux, nous étions dans l’obligation de fournir à l’UEFA les stades pour les matchs de qualifications de la Coupe du monde 2026, a expliqué Philippe Diallo, patron de la fédération, à L’Equipe. Nous avons lancé un appel à concurrence. Treize villes ont été candidates. Après examen des critères sportifs et économiques, le Parc des Princes a été choisi pour les trois matchs de l’automne. Les trois matchs suivant en 2026 seront examinés plus tard.»

A noter que les Bleus disputeront un match amical en 2026, sûrement à l’extérieur avant d’accueillir deux matchs de préparation au Mondial 2026.