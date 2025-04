La 30e journée de Ligue 1 s’ouvrira avec le derby entre Rennes et Nantes et s’achèvera avec celui opposant Saint-Etienne à Lyon, alors que le PSG recevra Le Havre et l’OM accueillera Montpellier.

Vendredi 18 avril

20h45 : Rennes-Nantes

Samedi 19 avril

17h : PSG-Le Havre

19h : Monaco-Strasbourg

21h05 : Marseille-Montpellier

Dimanche 20 avril

15h : Lille-Auxerre

17h15 : Brest-Lens

17h15 : Nice-Angers

17h15 : Reims-Toulouse

20h45 : Saint-Etienne-Lyon