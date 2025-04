Ligue des champions : voici les chances de victoire finale du PSG

Après la soirée de Ligue des champions hier, les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales sont connues. Quatre prétendants pour un seul vainqueur possible à Munich le 31 mai prochain, et le logiciel Opta donne sa préférence.

Le Paris Saint-Germain devra déjouer les pronostics. Malgré sa défaite en Angleterre sur la pelouse d'Aston Villa mardi soir (3-2), le PSG de Luis Enrique s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions pour la quatrième fois sur les six dernières saisons. Il ne reste qu'une seule marche à gravir pour les Parisiens pour tenter d'aller soulever le trophée que le club convoite depuis des années. Mais selon le supercalculateur d'Opta, entreprise anglaise de statistiques, le club de la capitale n'est pas favori à la victoire finale.

En effet, selon Opta, ce sont les Gunners d'Arsenal, futurs adversaires des Parisiens en demi-finale et qui viennent tout juste d'éliminer le Real Madrid, qui ont le plus de chances de remporter la Ligue des champions avec 28.7%. Forts d'une double confrontation exceptionnelle face aux Merengue, les hommes de Mikel Arteta sont maintenant désignés comme les favoris n°1 pour remporter la première coupe aux grandes oreilles de leur histoire. Le PSG se classe 3e.

Si Arsenal est désormais le favori du supercalculateur, c'est l'Inter Milan qui talonne les Gunners avec 25.5% de chances de gagner la C1, selon Opta. Un chiffre qui peut s'expliquer par la solidité affichée pendant 180 minutes lors du match aller-retour face au Bayern Munich, qui a vu les hommes de Simone Inzaghi sortir vainqueurs (4-3 cumul).

Après l'Inter vient le Paris Saint-Germain, qui faisait des favoris du supercalculateur il y a encore quelques jours avant le quart de finale retour. Mais la prestation et surtout la seconde période des hommes de Luis Enrique à Villa Park a dû faire pencher la balance dans le mauvais sens pour Opta. Les Parisiens ont tout de même 24% de chances de remporter la C1.

With the 2024-25 UEFA Champions League quarter-finals done and dusted, we're now left with the final four teams.



Who will win the competition? Here's what the Opta supercomputer thinks after tonight...

