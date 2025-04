Ligue Europa : Lyon cruellement éliminé par Manchester United dans une soirée folle

L'Olympique Lyonnais s'est cruellement fait éliminer en quart de finale de la Ligue Europa par Manchester United au terme d'une soirée qui restera dans l'histoire de la compétition (5-4).

Une fin de parcours cruelle. L'Olympique Lyonnais s'est incliné face à Manchester United ce jeudi soir (5-4) à Old Trafford après une rencontre d'anthologie. Avec deux buts d'avance en prolongations, l'OL a craqué en l'espace de cinq minutes. Dans le théâtre des rêves, les Mancuniens ont totalement renversé la situation pour se qualifier en demi-finales.

Menés 2-0 à la pause après une première période insipide, les hommes de Paulo Fonseca avaient la tête dans le brouillard au terme des 45 premières minutes. Pourtant, ils ont repris du poil de la bête en seconde période et ont réussi à réduire l'écart d'abord, par Corentin Tolisso (71e), puis à égaliser dans la foulée grâce à Nicolas Tagliafico (78e).

L'OL ÉGALISE À OLD TRAFFORD !!!



4-4 AU SCORE CUMULÉ, LES LYONNAIS PEUVENT LE FAIRE ! #MUFCOL| #UELpic.twitter.com/PJF6I538OY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

Malheureusement pour les Lyonnais, la soirée s'est compliquée quelques minutes plus tard, puisque le capitaine, premier buteur lyonnais de la rencontre, s'est fait exclure après un deuxième carton jaune.

Des prolongations d'anthologie

À 10 contre 11, les Lyonnais s'attendaient à souffrir pour espérer pouvoir se qualifier en demi-finale. Pourtant, sur un contre éclair, Malick Fofana réussit à décaler Rayan Cherki qui, du pied gauche, vient tromper André Onana (2-3, 105e). Quelques minutes plus tard, le même Malick Fofana s'effondre dans la surface de réparation et obtient un penalty, qu'Alexandre Lacazette transforme (2-4, 110e).

Avec deux buts d'avance et malgré leur infériorité numérique, les Lyonnais pensait avoir fait le plus dur. Mais à la 114e minute, Casemiro obtient à son tour un penalty, que Bruno Fernandes marque (3-4, 114e). C'est à ce moment-là que les événements ont pris une tournure cruelle pour les Gones.

Fatigués et moins lucides face à des Mancuniens portés par tout un stade, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette encaissent l'égalisation dès l'entrée dans le temps additionnel de la seconde période de la prolongation par Kobbie Mainoo (4-4, 120e), puis quelques secondes plus tard, Harry Maguire délivre Old Trafford d'une tête rageuse qui vient tromper Lucas Perri (5-4, 120e).

L'Olympique Lyonnais est éliminé en 1/4 de finale de Ligue Europa au terme d'un match complètement fou et d'un scénario terrible pour l'OL



Bravo pour votre parcours @OL#MUFCOL | #UELpic.twitter.com/LfzYYPU7LN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

Le théâtre des rêves s'est transformé en cauchemar pour les Lyonnais ce soir, qui touchaient du bout des doigts une qualification en demi-finale de Coupe d'Europe, après celle obtenue lors du Final 8 en Ligue des champions il y a cinq ans. L'aventure européenne des Gones s'arrête ici.