Ligue Europa : Tous les buts de Manchester United - Lyon (5-4) (Vidéo)

Après avoir été malmenés en première période, l'Olympique Lyonnais a failli créer un exploit monumental face à Manchester United à Old Trafford. Réduits à 10, les Gones se sont inclinés en prolongations au terme d'un match fou.

Manuel Ugarte (10e)

Mal rentrés dans leur match, les Lyonnais encaissent le premier but de la rencontre face à Manchester United. L'ancien parisien Manuel Ugarte crucifie Lucas Perri à bout portant.

GOAL | Manchester United 1-0 Lyon | Manuel Ugarte



MANUEL UGARTE OPENS THE SCORING FOR MANCHESTER UNITED !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/P3aXlsShi2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 17, 2025

Diogo Dalot (45+1e)

La mission se complique pour les Lyonnais. Le Portugais Diogo Dalot double la mise pour les Mancuniens juste avant la pause. Le rêve d'une demi-finale s'éloigne pour les hommes de Paulo Fonseca.

GOAL | Manchester United 2-0 Lyon | Diogo Dalot



DIOGO DALOT DOUBLES THE LEAD FOR MANCHESTER UNITED !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/sz9QROXQEE — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 17, 2025

Corentin Tolisso (71e)

Le but de l'espoir est là pour l'OL. Corentin Tolisso reprend le ballon de la tête après une déviation d'Alexandre Lacazette et trompe André Onana. Lyon n'est plus qu'à unt but de la prolongation.

CORENTIN TOLISSO SONNE LA RÉVOLTE POUR L'OL !



20 minutes pour marquer un but et arracher la prolongation #MUFCOL| #UELpic.twitter.com/WsaWBIrrST — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

Nicolas Tagliafico (78e)

Extraordinaire Lyonnais ! En moins de 10 minutes, le match change et Nicolas Tagliafico égalise. Lyon peut de nouveau croire à la qualification en demi-finale de la Ligue europa.

L'OL ÉGALISE À OLD TRAFFORD !!!



4-4 AU SCORE CUMULÉ, LES LYONNAIS PEUVENT LE FAIRE ! #MUFCOL| #UELpic.twitter.com/PJF6I538OY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

Rayan Cherki (105e)

Séisme à Old Trafford !!! Rayan Cherki donne l'avantage à l'Olympique Lyonnais à la toute fin de la première période de la prolongation. À 10 contre 11, 'OL est en route vers l'un des plus gros exploit de son histoire en coupe d'Europe !

Alexandre Lacazette (108e)

Lacazeeeeeeeeette transforme son pénalty ! Manchester United est à genoux, l'OL mène 4-2 à Old Trafford !! Il reste 10 minutes à jouer dans ce quart de finale retour.

Bruno Fernandes (114e)

Pour une faute de Thiago Almada sur Casemiro, l'arbitre de la rencontre désigne le point de pénalty pour Manchester. Le capitaine portugais trompe Lucas Perri et redonne espoir aux Anglais.

Kobbie Mainoo (120e)

Cinq minutes après le pénalty tranformé par Bruno Fernandes, le jeune Kobbie Mainoo égalise ! Les deux équipes sont à égalité (4-4) !

MAIS QU'EST-CE QU'IL VIENT DE SE PASSER ??



L'OL menait 4-2 en prolongations et Manchester United vient de remonter et mène maintenant 5-4 #MUFCOL | #UELpic.twitter.com/vIsHb5fsBi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2025

Harry Maguire (120+1e)

Dans les ultimes secondes, Harry Maguire vient placer une tête imparable dans le petit filet de Lucas Perri. En sept minutes, Manchester United a tout fait basculer. 5-4 désormais pour les Red Devils !