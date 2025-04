Tennis : hommage à Rafael Nadal, juges de ligne, dotation… Voici les nouveautés de Roland-Garros 2025

Ce jeudi, la présentation du tournoi de tennis de Roland-Garros 2025 a eu lieu avec la présentation des nouveautés.

C’est une édition qui s’annonce originale. Roland-Garros 2025, qui se tiendra du 25 mai au 8 juin, prévoit de rendre un immense hommage à Rafael Nadal. Mais pas seulement. Il y aura aussi la mise en place d’une fan zone et une hausse de la dotation.

Rafael Nadal célébré

Avec 14 titres, il est peu de dire que Rafael Nadal est le maître des lieux à Roland-Garros. L’Espagnol, désormais à la retraite, sera mis à l’honneur lors de cette édition sur le Court Philippe-Chatrier.

«Rafa a marqué l'histoire de Roland-Garros de plein de manières. Le 25 mai, à l'issue de la session journée, se déroulera l'hommage à Rafa avec une cérémonie en son honneur sur le court Philippe-Chatrier, a indiqué Amélie Mauresmo, patronne du tournoi. Il ne sera pas joueur cette année mais sera beaucoup présent à nos côtés. Dans le musée, une exposition temporaire lui sera dédiée. Il y aura pas mal de surprises.»

Une dotation en hausse

La dotation 2025 est en hausse. Chez les messieurs et dames, le vainqueur touchera 2,55 millions d’euros. Un premier tour permettra de récolter 78.000 euros.

Nouveauté pour les demi-finales hommes

«Une volonté de bien séparer et différencier les deux demi-finales hommes : la première toujours à 14h30 et pour la deuxième, pas avant 19h00 pour bien remplir les tribunes basses. L'année dernière, on n'était pas au rendez-vous», a révélé Amélie Mauresmo.

Juges de ligne conservés

Dernier tournoi du Grand Chelem à ne pas avoir recours à l'arbitrage électronique en direct, le tournoi de Porte d’Auteuil conservera ses juges de ligne pour l'édition 2025. «La volonté fédérale est de conserver les arbitres le temps que l'on pourra, a déclaré le président de la fédération française de tennis Gilles Moretton. On est le pays qui fournit les meilleurs arbitres sur le circuit sur l'ensemble des tournois dans le monde. On est une référence et on souhaite les garder.»

Une fan zone à la Concorde

«On est très heureux de repartir dans Paris, c'était un souhait d'avoir une fan zone sur la place de la Concorde avec deux écrans géants, a indiqué Amélie Mauresmo. Du 4 au 9 juin, on aura 5.000 spectateurs qui pourront regarder les matchs, se restaurer. Avec quelques champions qui passeront présenter leur trophée.»