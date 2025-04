Tennis : l'Ukrainienne Lesia Tsurenko attaque la WTA en justice

L'Ukrainienne Lesia Tsurenko a annoncé avoir attaqué en justice la WTA, estimant que l'instance ne l'avait pas assez soutenue face à ses difficultés psychologiques en 2023.

Une annonce qui risque de faire grand bruit. L'actuelle 239e joueuse mondiale, Lesia Tsurenko a annoncé via ses réseaux sociaux avoir attaqué la WTA, l'instance dirigeante du tennis féminin, en justice en fin d'année 2024. «Même dans mes pires cauchemars je n'aurais pu imaginer que le circuit professionnel, où je me considérais chez moi, pouvait devenir un endroit terrifiant et étranger», a-t-elle expliqué via un message sur son compte X. «Le directeur général [de la WTA, ndlr] a consciemment commis un acte d'abus psychologique contre moi, qui a provoqué une crise de panique et une incapacité à faire mon boulot», a-t-elle poursuivi.

Dans ces propos, Lesia Tsurenko fait référence à son forfait le 13 mars 2023 à Indian Wells avant un match contre la Biélorusse Aryna Sabalenka, plus d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine. À l'époque, elle avait raconté avoir eu une conversation avec le directeur général de la WTA, Steve Simon, et avoir été «choquée» des propos entendus. Ce dernier avait, selon elle, affirmé que «lui-même était contre la guerre, mais que si des joueurs russes ou biélorusses la soutenaient, c'était leur propre opinion, et que l'opinion des autres ne devait pas me déranger».

Ce mercredi, Lesia Tsurenko a décidé de prendre la parole sur l'incident d'Indian Wells, estimant qu'il était «temps de dire la vérité». «Douleur, peur, crises de panique, humiliation, informations cachées, pression sur mon équipe pour que je me taise... Et ce n'est même pas la liste exhaustive de ce que j'ai enduré», a développé la joueuse.

La WTA a réagi

Après avoir pris connaissance du message laissé sur les réseaux sociaux de la joueuse, l'instance du tennis féminin a tenu à réagir : «Bien que la WTA ait la plus grande sympathie pour les importantes difficultés que mademoiselle Tsurenko et nos autres joueuses ukrainiennes ont rencontré, nous sommes déçus qu'elle ait décidé d'engager une procédure judiciaire visant à rendre la WTA responsable pour sa détresse».

«A tout moment, la WTA et sa direction ont agi de manière appropriée et conformément à nos règles, et nous sommes convaincus que nous l'emporterons dans ce litige», a ajouté l'organisme, avant de rappeler qu'elle a «condamné la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine depuis le tout début» et qu'elle avait «pris ne nombreuses mesures pour aider les joueuses ukrainiennes».

Dans son communiqué, la WTA insiste également sur le fait d'avoir «été claire», et «qu'elle s'appuyait sur le principe d'égalité et de non discrimination, et que de ce fait, ses compétitions étaient ouvertes à toutes les joueuses au mérite et sans discrimination», avant d'ajouter que «les joueuses individuellement ne pouvaient pas être pénalisées pour les agissements de leurs gouvernements».

Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, aucun joueur russe ou biélorusse ne l'a officiellement soutenue, certains la dénonçant au contraire. Les joueuses ukrainiennes refusent, depuis, de serrer la main de leurs adversaires de nationalités russe ou biélorusse.