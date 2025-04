Bakary Samaké : «On va essayer d’initier de nouvelles personnes à la boxe»

Bakary Samaké, espoir français de la boxe, va défendre sa ceinture de champion des poids super-welters (-70 kg), ce vendredi à Paris La Défense Arena face au Sud-Africain Roarke Knapp. Juste avant le concert du rappeur Gazo.

Une soirée exceptionnelle. Le boxeur Bakary Samaké remet sa ceinture WBC Silver en jeu vendredi face au Sud-Africain Roarke Knapp, en ouverture du concert du rappeur Gazo à Paris la Défense Arena. 40.000 personnes sont attendues.

Vous allez disputer votre 18e combat à seulement 21 ans. Pensiez-vous que ça irait aussi vite ?

Maintenant que je suis professionnel, c'est vrai que c'est passé très vite. Je n’ai pas vu le temps passer. C’est vrai que je ne me serai jamais dit que j’allais défendre mon titre devant 40.000 personnes.

Pensez-vous être beaucoup plus mature dans votre boxe ?

Oui bien sûr ! On a pris des adversaires rudes, on a fait de grosses guerres… On a tenté des paris. On s’est forgé au fur et à mesure des combats et forcément cela m’a aidé à grandir dans mon style, dans ma boxe. A chaque combat, j’engrange de l’expérience.

Vous allez combattre en ouverture du concert du rappeur Gazo à Paris La Défense Arena. Parlez-nous de votre amitié avec lui...

Gazo et moi, ça s’est fait naturellement, on a les mêmes valeurs. C’est mon frérot, c'est la famille.

C'est une première mondiale, c'est du jamais vu

Vous allez défendre votre titre et chauffer la salle pour Gazo, c’est assez original comme soirée…

C'est original, c'est une première mondiale, c'est du jamais vu. C’est un véritable plaisir, une fierté. Je n’ai pas de pression, je veux juste bien faire. Je veux mettre des étoiles dans les yeux du public. On va essayer d’initier de nouvelles personnes à la boxe. C’est pour cela que l’on va faire une belle entrée et tenter de réussir une belle prestation.

Quel est votre combat qui vous a le plus marqué ?

Je dirai celui contre Julio Alamos en juin 2024. C’était spécial parce que je n’avais pas mon protège-dents et c'est après ce combat que l’on devait annoncer Paris La Défense Arena. Si je gagnais, j’avais la chaîne promise par Gazo à 15.000 euros.