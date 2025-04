F1 : avec un salaire de 264 millions d'euros sur trois ans, Max Verstappen face à un contrat en or proposé par Aston Martin

Selon la presse italienne, Max Verstappen se serait vu proposer un véritable pont d'or par l'un de ses constructeurs concurrents : Aston Martin. Il pourrait empocher 88 millions d'euros par an.

Les chiffres donnent le tournis. L'un des visages de la Formule 1, Max Verstappen, est au centre de rumeurs quant à son avenir. Une écurie serait en embuscade pour l'attirer et ne lésinerait pas sur les moyens. Le pilote néerlandais aurait reçu une offre démentielle.

Quelques jours après les rumeurs de son prochain départ de Red Bull, les discussions vont bon train au sujet du champion du monde de Formule 1, Max Verstappen. Selon les dernières indiscrétions, le Néerlandais serait dans le viseur d'Aston Martin, qui lui aurait proposé un contrat de 264 millions d'euros sur 3 ans, soit 88 millions d'euros annuels. Un contrat qui ferait de Max Verstappen le pilote le mieux payé de l'histoire de son sport.

Les moyens colossaux d'Aston Martin

Cette offre serait une opération menée par le PIF (Public Investment Fund), le très riche fonds d'investissement saoudien. Cel dernier, qui détient 20% de la marque Aston Martin, serait en passe de racheter l'ensemble de l'écurie. Afin de la promouvoir et de la rendre particulièrement compétitive dans les sports mécaniques, elle s'attaquerait donc à l'un des pilotes les plus en vue de toute l'histoire de la F1. Un tel transfert permettrait à Max Verstappen de retrouver Adrian Newey, ancien directeur de la technologie de Red Bull Racing.

Max Verstappen s'est imposé comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire avec quatre titres mondiaux : 2021, 2022, 2023 et 2024. L'an passé, il a été couronné avec 437 points. Après 4 courses en 2025, il pointe à la troisième place du classement mondial, derrière deux pilotes McLaren : Lando Norris et Oscar Piastri. George Russell et Charles Leclerc ferment le top 5.