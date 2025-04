Qu’est-ce que l’Hyrox, cette nouvelle tendance fitness qui rassemble 10.000 sportifs au Grand Palais ce week-end ?

Inventé il y a huit ans en Allemagne par deux anciens athlètes de haut niveau, l’Hyrox a investi de vendredi 18 à dimanche 20 le Grand Palais de Paris. Là-bas, plus de 10.000 adeptes sont appelés à participer à cette compétition exigeante, qui mêle force et endurance.

Le Grand Palais accueille une compétition inédite ce week-end. C’est une combinaison des termes hybride et rockstar : l’Hyrox. Cette discipline associe la course à pied traditionnelle avec deux types d’exercices : ceux de musculation (déplacements et lancer d’objets, pas en avant avec des charges...) et de cardio à haute intensité (burpees, rameurs…).

Inventé il y a seulement huit ans par le champion olympique de hockey sur gazon Moritz Fürste et l’entrepreneur Christian Toetzke, en 2025, près de 93 courses sont prévues dans le monde au total et toutes affichent complet ou presque, des mois à l’avance.

Au programme de ces dernières, huit kilomètres de course, entrecoupés tous les mille mètres d’un exercice fonctionnel à terminer le plus rapidement possible. Le tout performé face à des juges qui s’assurent que les participants réalisent des gestes conformes au règlement. Le prix d’une inscription varie entre 60 et 139 euros, selon les catégories pour l’événement du Grand Palais.

Une discipline de plus en plus populaire

En France, 604 salles de sport affiliées proposent des sessions d’entraînements spéciaux à l’Hyrox. En moyenne, les athlètes les plus performants mettent une heure à terminer le parcours, tandis que les débutants terminent en deux heures environ.

Après avoir été un sanctuaire pour plusieurs épreuves des Jeux olympiques cet été, le Grand Palais de Paris est redevenu, le temps d’un week-end, une arène pour les amateurs de sport, abritant une piste de course, des traîneaux lestés à pousser et à tirer, des sacs de sable de 20 kilos et un rameur dernier cri.

Les 10.000 adeptes du Hyrox inscrits s’affronteront de vendredi à dimanche dans la capitale. Pour rappel, le record du monde dans cette discipline est toujours détenu par l’Américain Hunter McIntyre, qui avait réalisé une performance de 53 minutes et 22 secondes en 2023 à Barcelone.