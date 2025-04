Trail, ultra trail : comment et pourquoi ces disciplines attirent de plus en plus ?

Alors que le marathon de Paris a récemment eu lieu avec plus de 55.000 participants, les runners se tournent de plus en plus vers le trail et l’ultra trail. Un phénomène qui prend de l’ampleur.

C’est la nouvelle tendance. Le trail, la course à pied en pleine nature, et l’ultra trail, quand la distance à parcourir est supérieure à un marathon (42,195km), se sont imposés dans le paysage des coureuses et coureurs à pied. Ces dernières années, la France est devenue le premier pays organisateur de courses de trail.

Mais pourquoi cartonnent-elles ? La pratique du trail a une envie de déconnexion. Le côté nature, avec des pierres, des rochers donnent l’envie d’évasion tout en continuant la course aux urbains. Ce n’est donc pas anormal que de voir les runners être de plus en plus nombreux. Le trail séduit d’ailleurs les urbains en quête de sensations et de dépassement de soi. Et parmi eux, les femmes et les jeunes actifs (moyenne de 35 ans). Le nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter. Il y aurait 13 millions de coureurs en France dont 8 millions considérés comme réguliers.

«ça forge des amitiés et des histoires»

«Le trail est en particulier l'Ultra trail, finalement, c'est un sport mais pas que, explique Isabelle Viseux-Poletti, directrice de l’UTMB et fille de Catherine et Michel Poletti, créateur de l’épreuve. Oui, il y a le côté sportif mais finalement on voit que la plupart des concurrents qui viennent sur les épreuves ne recherchent pas forcément la performance en soi. Il y a vraiment cette quête de nature, de se retrouver à un moment donné, seul face à soi-même et face à cette nature qui, nous, qui nous entoure, de se connecter à elle. Il y a un côté effectivement très, très aventure quand on part tout seul dans la montagne, en particulier de nuit. Finalement, on se rend compte que dans l'adversité, le côté communautaire est extrêmement important. Le côté entraide, le côté solidarité que l’on peut avoir dans l'ensemble de ces pratiques, partager un bout de chemin, un petit moment au milieu de la nuit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a une histoire différente de nous, qui va pouvoir la raconter, ça forge des amitiés et des histoires».

Et la bonne nouvelle avec le trail et l’ultra trail, les marques françaises sont mises en valeur. En effet, Salomon s’est associée à Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe pour diffuser et soutenir circuit Golden Trail World Series, principal circuit de trail running courte distance qui compte huit courses (Japon, Chine, Italie, Espagne, Etats-Unis, Mexique, Autriche et Suisse), auprès d'une audience croissante de fans de sports dans le monde entier. «Salomon est l'une des marques de sport les plus performantes, reconnues et croissantes, a expliqué Patrick Maitrot, responsable des ventes internationales et des partenariats chez WBD Sports Europe. Nous croyons au potentiel de croissance du produit ainsi qu'au format sportif des Golden Trail World Series, qui sont reconnus comme l'événement phare du calendrier mondial de trail running. Nous sommes convaincus que notre expertise combinée en matière de sport et de narration, associée aux capacités de production de WBD, à son envergure mondiale inégalée et à ses antécédents en matière d'élévation des sports, soutiendra la croissance continue du trail running grâce à une exposition internationale plus importante que jamais».

D'ailleurs, le boom n'a pas lieu qu'en France. Preuve en est, l’UTMB, ce n’est pas que l’événement du Mont-Blanc. Désormais, la marque est établie aux quatre coins de la planète (Chine, Etats-Unis, Thaïlande, Afrique du Sud et tout récemment l'Argentine pour ne citer qu’eux) avec plus de 50 évènements qui font le «World Series». «On reçoit beaucoup de demandes pour inscrire des courses à l’UTMB, explique Florian Lamblin, directeur de l'UTMB international. On est une marque qui attire les coureurs, mais qui attire aussi les organisateurs. On reste assez sélectif dans les choix et dans les opportunités qu'on poursuit. On cherche des organisateurs qui partagent évidemment nos valeurs. On cherche des organisateurs qui ont une certaine réputation ou un potentiel pour développer cette réputation, on cherche des événements dans des destinations qui sont iconiques. On cherche à proposer des expériences qui soient quand même extraordinaires à nos coureurs.» L'occasion pour le savoir-faire française de rayonner sur la planète.