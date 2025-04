Angleterre : un joueur prend un carton jaune après avoir… baissé le short d’un adversaire en plein match

Justin Kluivert a été averti ce samedi 19 avril, lors du match nul entre Bournemouth et Crystal Palace (0-0) après avoir baissé le short d’Ismaïla Sarr.

Une scène improbable. Alors qu’il n’y a pas eu de but entre Crystal Palace et Bournemouth (0-0) samedi après-midi en Premier League, l’arbitre a distribué 9 cartons jaune et un rouge. Au milieu des nombreux avertissements, un très original pour Justin Kluivert.

REUTERS / Dylan Martinez

La scène s’est déroulée lors de la seconde période quand, après une faute, Justin Kluivert et Ismaïla Sarr se sont invectivés. Alors qu’il a voulu jouer le coup franc rapidement, le Néerlandais a été bloqué par le Sénégalais qui l’a fait tomber. En se relevant, l’ancien joueur de l’AS Roma et de l’OGC Nice notamment a alors tiré le short de son adversaire, qui s’est retrouvé en slip sur la pelouse.

L’arbitre de la rencontre, Samuel Barrott, a alors averti Justin Kluivert d’un carton jaune. Mais aussi Ismaïla Sarr.